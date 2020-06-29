Мнение: То, чего вы не знали о лотереях

29.06.2020, 23:00, Разное

В Сети стали активно обсуждать проведение различных розыгрышей и викторин в контексте голосования по поправкам в Конституцию. Многих, само собой, такой подход властей несколько напряг: мол, подкуп чистой воды. Самое интересное, что большинство из тех, кто относится к такому поощрению с опаской, не стали разбираться в алгоритме и правилах, а потому возникает вопрос: Вы действительно думаете, что, поставив «галочку» в нужном окошке, у входа в УИК тут же появится человек с пачкой денег в руках? Если честно – смешно.

Суть подобных акций и лотерей всё же несколько иная. Например, программа «Миллион призов», которую запустили в Москве, действительно спонсируется властями, но во многом для стимулирования потребительского спроса. Иными словами, из кризиса надо как-то выходить, и партнёры это прекрасно понимают, а потому с радостью решили такой возможностью воспользоваться. Кстати, не все соучастники дарят автомобили, квартиры или деньги за то, что Вы, такой сознательный гражданин, пришли и проголосовали – многие предоставляют сертификаты, дополнительные скидки или просто дисконтные карты. Да, мелочь, но зато какая приятная.

На голосовании в Красноярском крае выигрыши куда масштабней: там как раз таки разыгрывают квартиры, машины и смартфоны, а инициатором выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Местные власти идею подхватили, причина та же.

Помимо таких крупных «плюшек» разыгрывают и магниты, термокружки, брендированные обложки для паспортов…но почему Вас это так удивляет? К этой тактике всегда прибегали не только в России, но и в других странах. Предвыборную кампанию Трампа видели? Вот там был подкуп, так подкуп.

Больше всего печалит тот факт, что многие действительно убеждены, что для участия в викторинах и розыгрышах нужно прийти и проголосовать именно «За» поправки. Удивлю, но нет – в лотереях можно участвовать даже тогда, когда человек проголосовал «против». Подобной информацией, по всей вероятности, не обладает депутат КПРФ в Иркутской области Сергей Лёвченко , который разместил в «Вконтакте» пост с жёстким призывом пойти и проголосовать против поправок.

Назревает вопрос: неужели г-н Лёвченко настолько плохо осведомлён в вопросах проведения подобных мероприятий? Сергей Леонидович, конечно, может быть против поправок, но разве у него есть полномочия запрещать людям выигрывать подарки, особенно сейчас, когда это как никогда уместно?