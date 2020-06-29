В Финляндии рассчитывают на украинских трудовых мигрантов

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29.06.2020, 22:54, Новости дня

Представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен заявил, что его страна рассчитывает на украинских трудовых мигрантов. Как передаёт «СТРАНА», чиновник добавил, что его страна планирует в этом году завербовать на работу по сбору урожая около девяти тысяч украинцев.


Reuters

В 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около 9 тыс. украинских трудовых мигрантов. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.

Всего Финляндия выдала 8,7 тыс. разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины, сообщили в миграционном ведомстве Финляндии.

Жители Украины для поездки в Финляндию на сельскохозяйственные работы могут получить специальную визу в дипломатических представительствах этой страны. Такой документ даёт право находиться в Финляндии не более 90 дней в полугодии. Если иностранец планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.



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