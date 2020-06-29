Евросоюз ввел санкции против ряда венесуэльских чиновников

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29.06.2020, 22:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСовет Евросоюза расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры «из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле», говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет добавил 11 высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы в список тех, кто подлежит применению ограничительных мер», – приводит текст документа РИА «Новости».

Сообщается, что теперь в списке находятся 36 человек. «Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Эти меры направлены против отдельных лиц и не затрагивают население в целом. ЕС продолжит работу по содействию мирному демократическому урегулированию в Венесуэле посредством проведения заслуживающих доверия выборов», – пояснили в ЕС.

Напомним, в августе прошлого года Евросоюз отказался вводить экономические санкции против Венесуэлы вслед за США, подчеркнув, что уже действующие санкции против Венесуэлы со стороны ЕС касаются только персональных ограничений.



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