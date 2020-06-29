 

Мнение: BMW для толерантных

29.06.2020, 22:42, Разное

Новость, которая безусловно порадует владельцев BMW. Немецкий бренд временно сменил логотип на более толерантный.
Можно ли говорить о том, что BMW теперь это максимально инклюзивная марка для людей с широкими взглядами?


Мнения разделились.

Но есть нюанс. Несмотря на рассказы про толерантность, инклюзивность и прочее, в некоторых странах логотип менять не стали.
Так что насчет полной инклюзивностью вранье. Подстраиваются под повесточку.

Вспомнилось.

Источник: Colonel Cassad



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