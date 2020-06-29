Белый дом пригласил 8 законодателей на брифинг о вознаграждении талибов со стороны РФ

29.06.2020, 22:20, Новости дня

Белый дом заявил в понедельник, что администрация США пригласила восемь членов Конгресса на брифинг, посвященный сообщениям о том, что Россия предлагала боевикам Талибана вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоус заявил, что проинформирует восьмерых законодателей из соответствующих комитетов об отправке приглашения. На брифинге будут присутствовать представители обеих партий.

Об этом сообщила в ходе состоявшегося в понедельник брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

В Белом доме подчеркивают, что до сведения президента информацию доводят лишь после того, как разведка ее верифицирует, а в данном случае в разведсообществе нет консенсуса по вопросу о якобы предложенных Россией наградах.

Также отмечается, что у президента Дональда Трампа пока нет адресованного Москве послания по этому поводу, поскольку разведка не проводила для него соответствующего брифинга.