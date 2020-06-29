 

Белый дом пригласил 8 законодателей на брифинг о вознаграждении талибов со стороны РФ

29.06.2020, 22:20, Новости дня

Белый дом заявил в понедельник, что администрация США пригласила восемь членов Конгресса на брифинг, посвященный сообщениям о том, что Россия предлагала боевикам Талибана вознаграждение за убийство американских военнослужащих.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоус заявил, что проинформирует восьмерых законодателей из соответствующих комитетов об отправке приглашения. На брифинге будут присутствовать представители обеих партий.

Об этом сообщила в ходе состоявшегося в понедельник брифинга пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

В Белом доме подчеркивают, что до сведения президента информацию доводят лишь после того, как разведка ее верифицирует, а в данном случае в разведсообществе нет консенсуса по вопросу о якобы предложенных Россией наградах.

Также отмечается, что у президента Дональда Трампа пока нет адресованного Москве послания по этому поводу, поскольку разведка не проводила для него соответствующего брифинга.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Twitter объяснил отметку о «неправде» на публикации Трампа

23.06 / Путин в среду возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата

15.05 / Беларусь начала покупать нефть в США после конфликта с российскими нефтяными компаниями

10.06 / Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова

24.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс. человек

14.05 / Пушков предсказал опасный сценарий конфликта США и Китая

26.06 / Fox News – гора Рашмор под прицелом вандалов — губернатор Южной Дакоты обещает не дать памятник в обиду

24.04 / Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона, которого травили одноклассники

30.04 / Исполнять обязанности премьер-министра РФ будет Андрей Белоусов

25.06 / Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска