 

Boeing 737 MAX начинает сертификационные испытательные полеты

29.06.2020, 22:20, Новости дня

Самолет Boeing 737 MAX в понедельник вылетел из аэропорта Сиэтла, начав серию сертификационных испытательных полетов с пилотами Федерального управления гражданской авиации, подтвердили представители компании и правительства. Это станет поворотным моментом в самой острой кризисной ситуации в истории авиаконцерна.

Как сообщалось ранее, по данным мониторингового ресурса FlightAware, вылет самолета с аэродрома Boeing в Сиэтле был назначен приблизительно на час дня по восточному времени, а два часа спустя он приземляется в аэропорту города Мозес-Лейк. Вскоре после этого самолет должен вылететь из Мозес-Лейк обратно в Сиэтл.



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