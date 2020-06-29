ЕГЭ без учеников: в Воронеже отрепетировали итоговые испытания

29.06.2020, 22:18, Новости дня

Экзамены без главных участников — школьников. Сегодня пробное испытание провели в Воронежской области. Как сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", организаторам было важно отрепетировать важнейшее мероприятие в жизни каждого выпускника. В этом году оно впервые пройдет в новых эпидемиологических условиях.

Все детали имеют значение. Время, которое понадобится, чтобы выпускники заняли свои места в соответствии с требуемыми мерами предосторожности, готовность техники. Рассадка в шахматном порядке и на безопасном расстоянии. Количество испытуемых, одновременно находящихся в классе, – не более 8 человек. Перед началом звучит инструктаж, тоже посвященный соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Каждому измерят температуру. Везде установлены санитайзеры для рук. Масочно-перчаточный режим обязаны соблюдать только организаторы

Сегодня весь процесс отрепетирован на 100%. В 10 утра напечатаны КИМы – прямо в аудитории, под видеокамерами. Протестирована работа сайта smotriege.ru – там за испытаниями можно следить онлайн. Пройти итоговые испытания в этом году предстоит 11 тысячам молодым воронежцам.

Новые особенности этого года: гуманитарии могут не сдавать математику, если она не нужна для поступления в вуз. А если выпускник не планирует этим годом поступать, можно отложить ЕГЭ на следующее лето. Основной этап экзаменов стартует 3 июля. Есть и дополнительный период — в августе.

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ГТРК "Воронеж"