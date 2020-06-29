Хашим Тачи уйдет в отставку, если суд утвердит обвинения в его отношении

29.06.2020, 22:18, Новости дня

Глава Косова Хашим Тачи сообщил о готовности подать в отставку, если Специальный суд по преступлениям в Гааге утвердит обвинительный акт в отношении него, касающийся военных преступлений в 1998-1999 годах.

Президенту частично признанной республики предъявили обвинения в десятках преступлений, в числе которых убийства, исчезновения людей, пытки. Также за ним числятся военные действия, нарушающие закон.

Хашим Тачи сообщил в обращении к гражданам, что если Специальный суд утвердит его вину в преступлениях по военной части, то он сразу же подаст в отставку. По его словам, Косово должно обеспечить стабильную работу госструктур при всех обстоятельствах, сообщает РИА Новости.