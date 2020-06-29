 

Генконсул Нидерландов выразил надежду на скорое открытие границ Россией

29.06.2020, 22:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГенеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионель Вейр выразил надежду на скорое открытие границ Россией для скорейшего возобновления экономических, культурных, социальных и дружеских контактов между странами.

«Понемногу граждане Европы снова начинают путешествовать, и набирает обороты международное передвижение. Мы надеемся, что и РФ в скором времени возьмет достаточный контроль над вирусом, чтобы вновь открыть границы. Мы с нетерпением ждем скорейшего возобновления наших вековых связей, наших экономических, культурных, социальных и, прежде всего, дружеских контактов», – сказал генконсул изданию «Деловой Петербург».

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что Евросоюз решил не открывать границы для россиян с 1 июля. Кроме того, по сведениям The New York Times , Евросоюз может отказать во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии после открытия границ в связи с «неблагополучной ситуацией» с пандемией коронавируса.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что, по оценкам ЕК, внутренние границы в ЕС будут открыты к концу июня. Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Также глава финского МВД Мария Охисало заявила, что граница Финляндии с Россией откроется в числе последних – только после начала свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.



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