 

Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

29.06.2020, 22:15, Новости дня

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, об этом сообщил BangkokPost 29 июня.

По информации сайта, препарат разработан фармакологической компанией CanSino Biologic в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Вакцина успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытаний показали, что вакцина обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом, отмечено в сообщении.

Китайские военные согласовали использование препарата с 25 июня на один год.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Китае инфицировано 84 757 человек, умер 4641 человек, выздоровело – 79 610.

Общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,2 млн, из них почти 5,17 млн вылечились, а 503 тыс. – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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