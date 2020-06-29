 

Обстоятельства обвала на шахте в Лисичанске, в результате которого погиб шахтер, расследует спецкомиссия

29.06.2020, 22:15, Новости дня

Обстоятельства обвала на шахте “Привольнянская” ПАО “Лисичанскуголь” в Луганской области, в результате которого погиб шахтер, расследует специальная комиссия. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В состав комиссии вошли представители Гоструда, Фонда социального страхования, ПАО “Лисичанскуголь” и профсоюзы.

Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб, еще один – получил травму ноги.

Обвал на шахте “Привольнянская” в Лисичанске произошел поздно вечером 28 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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