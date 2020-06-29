Мнение: Письмо: “Найтись со своим имиджем”

29.06.2020, 21:50, Разное

В основном про имидж женщины-Д пишут, считающие себя С.

Но бывает и наоборот.

И не нужно думать, что, делая противоположный имидж, люди делают его последовательно.

Имидж, сделанный последовательно, всегда будет смотреться более-менее нормально, даже если не подходит конституции.

Но люди действуют наугад и методом тыка, поэтому никакой последовательности не выходит.

Вот давайте в этом примере посмотрим, сколько всего разного девушка намешала в имидже и почему так получилось.

jana_ms

Эволюция, здравствуйте!

Девушка, 23 года, высокая – 180 см. Прикладываю фото лица.

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/2508/2508_900.jpg

(У девушки была бы четкая горизонталь, если бы не широкий нос, кажущийся даже массивным. Если нос слишком большой и грубый, нельзя сделать тип из воздушного сектора и тем более водного, но в данном случае проще сделать визуально более изящным нос, чем делать Д-имидж. Изящным свой нос сделала Мерлин Монро, у нее тоже он был довольно широкий. Это получилось у нее благодаря ее фирменной сияющей улыбке, правильному макияжу, ее фирменному блонду и объемным локонам. Светлый цвет волос делает линию носа более сглаженной, объемные прически делают нос визуально меньше, если он не слишком большой, а правильная открытая улыбка меняет всю конфигурацию лица на С, если нет выраженной Д. Этой девушке нужны ярче брови, темней, чем волосы, светлее цвет волос, но более всего ей необходима улыбка. Улыбка очень нужна С-типам, чей нос немного больше, чем должен быть. Вот если у вас маленький нос и пухлые губы, вы можете себе позволить быть серьезными С. Хотя всем С больше идет улыбка, а не сложные щи)

Не могу найтись со своим имидж, совсем себя не вижу. Себя определила как Земля или Камень. Покрасила волосы в темный, постригла волосы. Одежду выбираю темных тонов, без объема, прямую. Одежда мне нравится, а вот я в этой одежде – нет. Фотографировала себя в разных луках, чтобы увидеть со стороны.

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/6470/6470_900.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/5660/5660_900.jpg

(Это была ошибка делать Камень, но если бы автор сделала нормальный Камень, она выглядела бы куда лучше, чем на фото. Посмотрите, какой сильный получился диссонанс. Лицо у автора “не подходи – убьет”, но юбка очень короткая, сумка висит спереди как у почтальона, грудь демонстративно вперед. Ей кажется, что это одежда Камня, но Камень – взрослый тип и не носит коротенькие юбочки, особенно так важно надув щеки. Нельзя делать строгое лицо и одеваться в короткие платья, девушки. Если наряжаетесь в мини, ваше лицо должно быть милым, приветливым. Если лицо у вас строгой госпожи, ну так и одевайтесь как леди, а не горничные)

Чувствую всё время, что мне надо похудеть, чтобы во все это вписаться. Спортом занимаюсь раз в два дня, диеты придерживаюсь. Но мне кажется, я совсем не туда иду.

(Она не толстая, почти худая, но в такой одежде выглядит как колобок на стройных ножках. Почему такой эффект, кто понял?)

Там, где имидж полезен, он работает не на меня, а скорее наоборот – против. Год безрезультатно ходила по собеседованиям, пока не нашла работу по удаленке, где меня не видно и имидж не важен.

(Небольшой рот, опущенные уголки вниз, тяжелый взгляд, скорбное и напряженное выражение лица. Для молодой девушки С-типа это имиджевый приговор. Вы выглядите не очень умными, характер ваш кажется дурным. При прочих равных на собеседовании выберут не вас. Тем более если у вас такая короткая юбка и сумка на животе)

Ну и на личной жизни это отражается. Если знакомилась с кем-то на сайте знакомств, а потом приходила на встречу, сразу было видно, что я не нравлюсь внешне, с первого взгляда это было видно. А если кто-то знакомился на улице, то с меньшей ОЗ. Да и вообще, мне кажется, незнакомые люди как-то настороженно ко мне относятся и сторонятся.

(Автор много фотографий сделала, но везде неизменное выражение лица – кирпичом. Она смотрит на всех насупившись и настороженно. Ну и ей отвечают такой же настороженностью. Темные цвета одежды подчеркивают общую мрачность и депрессивность образа)

Может быть, я противоположный тип – Воздух или Эфир? Думаю покрасить волосы в более светлый цвет волос – шоколадный, и перестать визуально вытягивать лицо прямыми волосами. Что-то типа такого у меня было когда-то.

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/4381/4381_900.jpg

(Ну конечно с этим цветом волос куда лучше. Можно даже светлей попробовать, пряди выгоревшие. Я думаю, надо делать Облако, но очень много работы должно быть с улыбкой, взглядом. Облако должно быть очень расслабленное, улыбчивое и нежное. Эфир здесь не сделать, Воздух тоже вряд ли)

Если я правильно понимаю Воздух и Эфир, то мне надо пробовать что-то подобное.

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/2712/2712_900.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/2932/2932_900.jpg

(Автор замахивается на очень улыбчивых и спонтанных девушек, загорелых, с густыми волосами, с большим чувственным ртом, которым идет вся эта яркая цыганщина. Совсем далекий ориентир)

Ну и прикладываю мои попытки.

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/5898/5898_900.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/jana_ms/86101417/6368/6368_900.jpg

(Ну и что мы видим? Вместо свободного, летящего силуэта, который ей понравился на модели, укороченные брючки в облипочку, короткие унылые кофточки, подчеркивающие отсутствие талии. Если хотите выглядеть визуально более худой, не надо обтягиваться, выбирайте более прямые и свободные фасоны, особенно кофточек. И если у вас узкие плечи по сравнению с более широким туловищем, выбирайте рукав, который будет визуально плечи увеличивать, а торс сокращать, надо стремиться к правильным пропорциям. Ну и фирменные щи вместо улыбки вы тоже видите. Автору даже в голову не приходит попробовать расслабиться и улыбнуться, хотя за пример она взяла улыбающуюся модель и модель расслабленную)

Будет очень здорово, если попаду к вам на разбор. Спасибо!

(Давайте попробуем обсудить, почему во всех своих попытках сделать Камень, Землю, Воздух и Эфир у автора получился один и тот же Кирпич)