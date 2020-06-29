 

Лидер Косово отказался уйти в отставку после обвинений в военных преступлениях

29.06.2020, 21:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава непризнанного Косово Хашим Тачи в специальном видеообращении объявил об отказе уйти в отставку после предъявленных ему Специальным судом по Косову обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек, пока эти обвинения не будут официально доказаны.

«Я проконсультируюсь с политическими лидерами о последующих шагах. Если обвинения [в военных преступлениях] будут подтверждены, я немедленно подам в отставку», – приводит ТАСС заявление Тачи в эфире телеканала RTS.

В прошлую среду Специальная прокуратура по Косово объявила о подозрении Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. В обвинительном акте говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Эксперт-балканист Вадим Самодуров в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил решение Гааги преследовать лидеров Косово.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такой Хашим Тачи.



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