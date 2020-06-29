Прототип нового Hyundai Creta для РФ впервые показали на снимках

29.06.2020, 21:45, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время проводит дорожные испытания обновленного кроссовера Hyundai Creta.

Данный автомобиль в скором времени может поступить в продажу на российском рынке, о чем свидетельствует место проведения тестирования – Санкт-Петербург. Производитель не стал применять индивидуальных особенностей для модели, которая уже активно продается на индийском рынке. Вместе с тем некоторые достоинства Hyundai Creta для РФ все же получит. В частности, производитель применил продвинутую платформу, которая уже используется в моделях Seltos и KIA Ceed.

Под капотом кроссовера установили 1,6 и 2,0-литровые двигатели, которые поставляют с механическом или автоматической трансмиссией. Информации о стоимости кроссовера в настоящее время не предложено.