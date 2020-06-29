Мнение: Биолаборатории США в республиках бывшего СССР

29.06.2020, 21:39, Разное

Биолаборатории США в республиках бывшего СССР

Пандемия коронавируса вновь подняла проблему секретных и «полусекретных» биологических лабораторий США в республиках бывшего Советского Союза, представляющих непосредственную угрозу безопасности – как России, так и стран пребывания. Это отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ 26 мая 2020 года.

В своих исследованиях, почти всегда закрытых, сотрудники этих лабораторий, обладающих правом экстерриториальности и дипломатического иммунитета, используют, в том числе, ещё советские штаммы возбудителей смертельных инфекций и болезней, доставшихся американцам еще в 1980-х – середине 1990-х годов, об этом пишет Бюро информации.

Руслан Темирбулатов, кандидат экономических наук, эксперт в области международных отношений по странам СНГ предполагает, что многие постсоветские страны как минимум неофициально передали США коллекции возбудителей смертоносных болезней, включая «советские» боевые штаммы разнообразных микроорганизмов, которые находят применение в биолабораториях на территории бывших республик СССР.

Пандемия коронавируса сделала актуальным вопрос о его происхождении

Мнения экспертного и научного сообщества разделились. Часть ученых настаивает на его естественном происхождении, а часть на – искусственном. Вторая точка зрения чаше всего находит свое подтверждение. Известно, что сам коронавирус возник в китайском Ухане, где находится военная биолаборатория.

Но за два месяца до этого журнал Forbes сообщал, что в октябре 2019 года в Университете Джона Хопкинса проводились экспериментальные исследования, моделирующие пандемию некоего легочного вируса, которая провоцирует массу смертей, и, как следствие, – тяжелые экономические последствия по всему миру.

Именно эта цепь событий и породила предположение, что новый вирус имеет искусственное происхождение.

Коронавирус поднял проблему уязвимости человечества к различным инфекциям, в том числе – искусственного происхождения. А значит, это сразу же поставило вопрос об имеющихся в мире разработках биологического и бактериологического оружия. Причем речь идет не только о возможности умышленного применения такого оружия, но и техногенных аварий и случайных утечек из мест разработки такого оружия.

США является одной из страны, которые в наибольшей степени вовлеченных в биологические исследования с военной подоплекой

При этом важно отметить, что американская сторона реализует опасные военные программы рядом с российскими границами. 22 апреля на сайте посольства США на Украине был опубликован пресс-релиз о том, что постсоветские республики, в которых находятся биолаборатории Пентагона, принимают участие в программах Министерства обороны Соединенных штатов по биологической безопасности.

В начале-середине 1990-х годов США разработали и начали внедрять в жизнь так называемую «программу Нанна-Лугара» (названа так в честь двух сенаторов: республиканца Сэма Нанна и демократа Ричарда Лугара): «Совместное уменьшение угрозы» (английская аббревиатура – CTR). Согласно официальным целям авторов программы, США должны были оказать помощь в уменьшении угроз (фактически – утилизации) оружия массового поражения. Наиболее известен в этой связи ракетно-ядерный компонент. Однако это же касалось и других компонентов, в том числе – химического, биологического и бактериологического.

Программа Нанна-Лугара, если верить официальным документами, предполагала четыре способа работы по уменьшению угрозы оружия массового поражения:

утилизация;

сбор информации о наличие и количестве;

повышение прозрачности тех частей вооруженных сил постсоветских стран, которые имеют в своем арсенале соответствующие виды вооружений;

сотрудничество с целью защиты от попадания имеющихся видов оружия массового поражения в третьи руки.

Фактически такая программа предполагала установление мягкого американского контроля над биоарсеналами в СНГ. Она охватила Украину, Грузию, Таджикистан, Армению, Азербайджан, Молдавию и Казахстан.

В Грузии в 2011 году был открыт Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (находится в 17 километрах от Тбилиси) для исследования опасных биоагентов (в том числе – сибирская язва и туляремия) и вирусов (включая такие опасные как конго-крымская лихорадка). Такие исследования проходят под эгидой Соединения медицинских исследований Пентагона, в котором работают как грузинские, так и американские специалисты. Причем, американские специалисты имеют дипломатический иммунитет, а на территории самого центра есть зоны, недоступные для граждан Грузии.

В сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории могли проводить опыты над людьми, и представил документы, из которых следовало, что десятки человек, проходивших лечение в центре Лугара, умерли. Причем, там работали биологи трех частных американских фирм – CH2M Hill, Battelle и Metabiota, выполняющих заказы Пентагона.

Гиоргадзе обратил внимание на высокий уровень бактериологической защиты лаборатории. Более того, центр располагает «оборудованием для распыления вредных веществ и боеприпасами с биологически активным материалом». «Зачем учреждению, цель которого – защита населения, такие вещи?» – задался вопросом экс-министр. Важно отметить, что после открытия этой лаборатории в соседних с Грузией Абхазии и Краснодарском крае РФ стали фиксировать присутствие нетипичных насекомых. А также отмечены вспышки конго-крымской лихорадки, причины появления которой остались неизвестными.

На территории Армении находятся 12 биолабораторий. Москва и Ереван обсуждают возможное подписание договора о сотрудничестве в сфере биологических исследований, что откроет доступ российским экспертам к действующим в Армении лабораториям США. Это было бы хорошим примером и для других стран. Премьер-министр Никол Пашинян говорит о прямом и откровенном, без «тёмных углов», обсуждении актуальных вопросов двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. В любом случае, очевидно, что вопрос о деятельности американских военно-биологических объектов остаётся одной из немаловажных составляющих российско-армянской внешнеполитической «повестки дня».

На Украине эксперты насчитывают до 25 биолабораторий. Они начали появляться в 2005 году, сразу после т.н. «оранжевой революции». Именно при президенте Викторе Ющенко было достигнуто соглашение между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины, по которому украинская сторона обязана передавать Вашингтону информацию об опасных патогенах. Основным проводником биологической программы США на Украине стал «Научно-технологический центр в Украине» (НТЦУ). Его сотрудники также обладают дипломатическим иммунитетом. В 2011, 2014 и 2017 году на Украине обнаруживали вспышки холеры и гепатита А неизвестного происхождения.

В Азербайджане в 2013 году появилась американская референс-лаборатория, которая занимается исследованием патогенных микроорганизмов у человека и животных.

В Казахстане в 2016 году открыта Центральная референс-лаборатория. Согласно казахстано-американским соглашениям, своего рода базой для этой лаборатории стал Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева. В результате взаимодействия американцы реализуют программу по организации исследований по приоритетным темам инфекционных заболеваний животных и систем сельскохозяйственного производства. Это деятельность проводится в рамках продвигаемой США программы «One Health», включающей в себя изучение взаимосвязей между здоровьем животных, человека и окружающей средой.

На территории Узбекистана находится 10 референс-лабораторий, первая из которых появилась в 2007 году. Американские специалисты смогли попасть на ранее секретные химические объекты в Узбекистане, к которым у них до сих пор нет доступа на территории Российской Федерации. В мае 2002 года на острове Возрождения в Аральском море в рамках программы США «Совместное снижение угроз» с участием американских специалистов проводилась операция по уничтожению оставшихся с советских времён спор сибирской язвы. Это первый случай проведения Вашингтоном подобной операции за рубежом. Позже туда из Ташкента была направлена бригада специалистов из различных ведомств для эпизоотологической и эпидемиологической разведки. С 2004 года в рамках совместной программы по сотрудничеству в области биологии (ПСОБ) Вашингтон участвует в создании Ташкентом эффективной системы контроля за распространением инфекционных заболеваний. Основным исполнителем выступает Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны США. На территории Узбекистана учреждением, участвующим в продвигаемой Вашингтоном программе, является Республиканский центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций министерства здравоохранения. ПСОБ предусматривает реализацию в Узбекистане комплекса мер, направленных на укрепление потенциала республики в области обнаружения, диагностирования, анализа и безопасного хранения штаммов возбудителей особо опасных заболеваний (чума, сибирская язва, туляремия и бруцеллез). Программной задачей является ликвидация унаследованных со времён СССР оборудования и инфраструктуры, использовавшихся при разработке биологического оружия.

Сеть бактериологических лабораторий создана и в Таджикистане. Основные базы – Душанбе, Согдийская и Хатлонская области.

Если суммировать вышесказанное, то получается, что все эти лаборатории:

1. Находятся по границам России.

2. Украина и Грузия состоят с Россией в крайне напряженных отношениях.

3. Некоторые страны – Узбекистан, Таджикистан, Казахстан – либо являются поставщиками в Россию страну трудовых мигрантов, либо странами-транзитерами для них (Казахстан).

4. Армения является стратегическим союзником РФ и местом размещения крупного российского военного контингента.

5. Соседство Казахстана с Китаем можно использовать для ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае.

Таким образом, с территорий бывших Советских республик, в которых размещены биолаборатории Пентагона, можно как наносить удары по территории России, так и провоцировать с помощью «эпидемиологического аргумента» ухудшения отношений между РФ и соседними странами.

Автору статьи видится несколько потенциально негативных сценариев, связанных с биолабораториями на постсоветском пространстве и подрывающих национальную безопасность не только России, но и партнёров по ОДКБ:

Сценарий №1. Эпидемиологическая атака. То есть, вброс из территории одного из соседних государств опасного вируса на территорию России.

Сценарий № 2. Организация масштабной эпидемии на территории одного из соседних государств с последующим обвинением в этом России.

Сценарий № 3. Возможная техногенная катастрофа в местах разработки биологического оружия.

Все вышесказанное предполагает и проведение военных биологических исследований без оглядки на американское общественное мнение и фактически несуществующее международное право. Речь может идти об искусственном выведении болезнетворных микроорганизмов, нацеленных на поражение конкретного генотипа, животного мира или населения определённой территории (например, по этническому признаку).

Поэтому есть все основания полагать, что военно-биологическая деятельность США у границ стран ОДКБ угрожает национальным интересам России. А если это так, требуется принять коллективные, согласованные и упреждающие меры, запрещающее деятельность военных биологов третьих стран на территории государств-участников ОДКБ. Обмен данными по данной проблематике может заинтересовать и такие государства, как Китай и Иран, уже столкнувшиеся с новым вызовом и оказавшиеся один на один в информационной атаке с США и ее союзниками.

https://yugsn.ru/biolaboratorii-ssha-v-respublikax-byivshego-sovetskogo-soyuza-stali-ugrozoj-dlya-rossii/ – цинк

С моей точки зрения, в случае дальнейшей эскалации отношений США и РФ, вопрос организации биологических атак под видом распространения обычных или необычных болезней с территории бывших республик СССР против РФ, представляется исключительно вопросом политической воли. Необходимая для этого инфраструктура давно развернута, а эксперименты на "смежную" тему идут еще с "нулевых".

Не случайно, что несмотря на все жалобы МИД РФ в течение многих лет, в большинство этих лабораторий у РФ как не было, так и нет какого-либо серьезного доступа. Без возможности получить этот доступ или добиться закрытия подобных центров биологической войны, логика Холодной войны диктует необходимость открытия аналогичных центров на американском континенте (на Кубе или Венесуэле), чтобы иметь возможность симметричного биологического ответа на сформированную США угрозу. Иначе получается игра в одни ворота.

Относительно причастности США к распространению коронавируса, то:

1. С вероятностью 99% вирус появилась задолго до вспышки в Ухани, косвенные свидетельства чего наблюдались в США, Китае, России и целом ряде других стран.

2. Самые ранние на текущий момент следы вируса обнаружены на территории Испании. Это март 2019 года.

3. И США и Китай проводили исследования коронавируса летучей мыши, публикации о чем можно найти в прессе и научных изданиях.

4. И США и Китай имели соответствующие технологические возможности для превращения этого вируса в биологическое оружие.

5. На текущий момент нет доказательств, что вирус был модифицирован и использован как биологическое оружие.

6. На текущий момент неизвестно, появился ли вирус в естественной среде или же был кем-то случайно или намерен выпущен.

7. Относительно позиции РФ на тему всего этого, официальная позиция – вирус появился естественным путем, обвинения в адрес Китая беспочвены.

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Предыдущие публикации "Рупора Тоталитарной Пропаганды" на тему:

1. Секретные биолаборатории Пентагона – https://colonelcassad.livejournal.com/3940325.html (известное расследование Диляны Гайтанджиевой)

2. Руководство украинских лабораторий обвинили в причастности к вспышке коронавируса – https://colonelcassad.livejournal.com/5770940.html

3. МИД РФ о центре Лугара в Тбилиси – https://colonelcassad.livejournal.com/5900941.html

4. Коронавирус и экспансия американской армии в Казахстане – https://colonelcassad.livejournal.com/5818815.html

5. Генеральная репетиция биологической войны – https://colonelcassad.livejournal.com/5596789.html

6. 10 вопросов к США от МИД КНР – https://colonelcassad.livejournal.com/5859186.html