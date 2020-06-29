Настроение – лето: галета из миндального теста с ягодами по рецепту Юлии Высоцкой
29.06.2020, 21:30, Разное
Ингредиенты:
200 г муки
20 г молотого миндаля
30 г сахарной пудры
125 г холодного сливочного масла
1 желток
1 ст. л. ледяной воды
1/2 ч. л. морской соли
Ванильный сахар
Любые фрукты и ягоды
Бальзамический уксус и взбитые сливки – для украшения
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Способ приготовления:
1. Смешать муку, миндаль, пудру, масло, желток, воду и соль до состояния теста, сформировать шар и поставить в холодильник на час.
2. Затем тонко раскатать тесто, присыпать ванильным сахаром, добавить кусочки холодного сливочного масла – 50-70 г, выложить любые фрукты или ягоды, закрыть края, присыпать ещё сахаром и добавить масло.
3. Выпекать первые 20 минут при температуре 200 градусов, потом уменьшить до 180 и выпекать еще минут 30 – по словам Юлии, “все зависит от степени карамельности, которая вас устроит”.
4. Украсить свежими ягодами, сбрызнуть бальзамическим уксусом, совсем чуть-чуть, присыпать пудрой и приправить взбитыми сливками.
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