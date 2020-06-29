Настроение – лето: галета из миндального теста с ягодами по рецепту Юлии Высоцкой

29.06.2020, 21:30, Разное

Ингредиенты:

200 г муки

20 г молотого миндаля

30 г сахарной пудры

125 г холодного сливочного масла

1 желток

1 ст. л. ледяной воды

1/2 ч. л. морской соли

Ванильный сахар

Любые фрукты и ягоды

Бальзамический уксус и взбитые сливки – для украшения

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Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)25 Июн 2020 в 2:30 PDT

Способ приготовления:

1. Смешать муку, миндаль, пудру, масло, желток, воду и соль до состояния теста, сформировать шар и поставить в холодильник на час.

2. Затем тонко раскатать тесто, присыпать ванильным сахаром, добавить кусочки холодного сливочного масла – 50-70 г, выложить любые фрукты или ягоды, закрыть края, присыпать ещё сахаром и добавить масло.

3. Выпекать первые 20 минут при температуре 200 градусов, потом уменьшить до 180 и выпекать еще минут 30 – по словам Юлии, “все зависит от степени карамельности, которая вас устроит”.

4. Украсить свежими ягодами, сбрызнуть бальзамическим уксусом, совсем чуть-чуть, присыпать пудрой и приправить взбитыми сливками.