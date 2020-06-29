Предложен еще один вариант использования материнского капитала

29.06.2020, 21:30, Новости дня

Новгородская областная дума внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект закона, предлагающий использовать средства материнского капитала для оплаты товаров и услуг, связанных с дистанционным обучением.

Законопроект предлагает дать возможность лицам, получившим сертификат, «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий», передает РИА «Новости».

В пояснительной записке отмечается, что из-за коронавируса школы были переведены на дистанционное обучение, однако некоторые семьи, особенно многодетные, столкнулись с отсутствием необходимой компьютерной техники. Авторы проекта считают, что это препятствует реализации права на образование, гарантированного Конституцией и федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Принятие законопроекта направлено на обеспечение качественного освоения обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, говорится в документе.

В настоящее время маткапитал можно направить на приобретение жилья, образование детей (в т. ч. на оплату содержания в детском саду), реабилитацию ребенка-инвалида, погашение ранее взятых и новых ипотечных кредитов или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Использовать маткапитал на другие цели запрещено. Материнским капиталом можно распоряжаться после того, как ребенку исполнится три года. Однако ипотеку можно погашать сразу после получения сертификата.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что технология перевода школьников на онлайн-обучение, протестированная этой весной из-за пандемии коронавируса, будет использоваться в период вспышек простудных заболеваний.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о высокой доле уверенности, что школьники вернутся в сентябре за парты.

8 июня президент Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности. При этом Путин называл провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.

Напомним, Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 тыс. 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей.