В результате пожара в многоэтажном доме в Москве погибли двое

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29.06.2020, 21:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ 22-этажном доме на Филевском бульваре в Москве произошел пожар, погибли два человека, сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

«ЧП произошло по адресу Филевский бульвар, 11. Загорелась квартира на восьмом этаже. Здание имеет 22 этажа. Выяснилось, что на восьмом этаже горят личные вещи. В настоящее время возгорание ликвидировано, погибли два человека», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Источник сообщал, что пожару был присвоен 2-й номер сложности по пятибалльной шкале.

В понедельник в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв, после этого начался пожар в четырех квартирах. Основной версией взрыва является неисправность газового оборудования. Погибших нет.



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