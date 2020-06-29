Мнение: Презрение к черни по обе стороны океана

29.06.2020, 21:30, Разное



Энергичный Байден

В России цинизм правящей ОПГ по отношению к народу давно уже никого не удивляет. Вот, например, текущее голосование вообще проходит под недвусмысленным девизом «Вы голосуйте как хотите, а мы посчитаем как надо» – и люди тем не менее послушно тянутся ставить галочки, даже не спрашивая, кто и каким образом обеспечит сохранность их волеизъявления. Скоро, по всей видимости, власти в России и вовсе объявят, что готовы выявлять и подсчитывать голоса телепатически (возможно, в форме того самого «кивка телевизору») – и, наверно, именно это будет названо «чипированием». Таким образом тягомотная процедура выборов будет сделана абсолютно необременительной ни для кого – ни для граждан, ни для бюджета, ни для властей. Просто граждане – через свои чипы или еще как – будут непрерывно транслировать в Центр свое полное одобрение всей политике Партии и Правительства, нон-стоп, 24 часа в сутки – и это позволит отменить как устаревший тот единственный День Голосования, который у нас в календаре пока еще по недоразумению остается.

С РФ все понятно, но и во флагмане демократии – США – выборы в последнее время производят странное впечатление. Опять какие-то «выборы без выбора». Интересно узнать, как вести себя американскому избирателю, который, допустим, не одобряет Трампа – ввиду его эксцентричности, сексистских шуточек или чего угодно еще. Вариант «проголосовать против» Система оставляет только один; и что ж – неужели этим людям придется голосовать за Байдена?!

Но это ведь выглядит как издевательство: Байден – старик, ему скоро 78! Уже сейчас он чем-то напоминает Константина Устиновича Черненко в момент его высшего политического взлета. Тогда, помнится, советские доходили до того, что снимали лежащего (но одетого) Черненко положенной на бок камерой – чтобы потом повернуть кадры и показать телезрителям, что их генсек в состоянии полутрупа якобы сходил куда-то «проголосовать». Очевидно, что в случае избрания Байдена американцев ждет что-то похожее; если Байден напряжется и доживет до конца срока, ему будет уже 82!

Удивительно: как, кому вообще могла прийти в голову мысль выдвинуть на высший пост в стране Байдена? Ведь неизбежен банальный вопрос: а что, в стране из 320 млн. человек не нашлось никого, кто был бы помоложе и поздоровее?

И ведь это у Демпартии второй подряд прокол такого рода. В начале 2016 года я, глядя из далекой Москвы на Хиллари Клинтон, определил ее типаж как «вредная училка» (этот образ в виде детской травмы есть у огромного количества бывших школьников) – и только на этом основании сделал прогноз, что Клинтон выборы проиграет – причем практически неважно кому. Если это было понятно мне из России – удивительно, что куда более матерые политтехнологи там этого «не заметили».

Однако Хиллари – к немалому и, похоже, искреннему удивлению всей американской элиты – выборы проиграла; и что же? Проиграв с вредной бабой, они «исправились», вытянув на выборы глубокого старикана!



Два аксакала, Путин и Байден

Не хочу, чтобы меня заподозрили в модном «эйджизме»; безусловно, возраст – не приговор, а мать-природа «умеет много гитик». Если постараться, то наверняка можно найти стариков и старушек, которые и в 82, и даже в 85 сохраняют завидную ясность сознания, твердую руку и отличное здоровье. Беда, однако, в том, что старик Байден к вышеупомянутым явно не относится: в свои 77 он и выглядит на все 78, а главное – и ведет себя на 78: забывает слова, передвигается с усилием…

Трамп, при всех к нему претензиях – это все-таки шоумен и харизматик; качества, которые в прежней, открытой и публичной американской демократии, считались для политика едва ли не обязательными, частью профессии; как стриптизерше надо было иметь как минимум стройную фигуру, а учителю – четкую дикцию. Но теперь, по-видимому, политкорректность размыла требования ко всем профессиям; если на шесте теперь крутятся странные жирные тетки – то почему бы и Байдену не пойти в президенты?

Происходящее можно обозначить как «триумф политтехнологий». В среде политтехнологов давно в качестве высшего комплимента коллеге принято говорить – «о, этот и обезьяну способен выбрать на любую должность!» Сейчас, видимо, эту шуточную лесть политтехнологи стали принимать за чистую монету – и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тщатся навязать избирателям «обезьян», считая себя всемогущими. В России – по-своему, в Штатах – по-своему.

На деле же в таком отношении – «вы у меня проголосуете даже за обезьяну!» – сквозит прежде всего глубочайшее презрение к избирателям, или «к быдлу», как теперь принято говорить. Верхушки по обе стороны океана, похоже, убеждены, что если обывателя поставить раком, то он все равно выберет «что надо» – не ему, а им, и никуда не денется.

В 2016 американские элиты поджидал сюрприз – но они, похоже, сочли это «случайным сбоем», и продолжают гнуть своё. Хотя, в определенном смысле, сенильный Байден – это для лояльного «элитам» избирателя испытание как бы и не покруче, чем все-таки еще пребывавшая более-менее в рассудке не такая уж старушка Хиллари.

Выявляется некий тренд развития демократии в 21 веке – и он довольно парадоксален: избирателя третируют, его сочли абсолютно управляемым дебилом и пытаются в принципе сбросить со счетов. Политтехнологии, с одной стороны, стали абсолютны, с другой – потеряли всякое значение (в России это особенно заметно). Что ж, поглядим, во что это всё выльется.