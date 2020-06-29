Ученые описали случаи добровольного употребления некачественной пищи

29.06.2020, 21:25, Разное



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Каждый знает основные признаки продуктов, которые не стоит есть. Опасность могут нести недоваренное или недожаренное мясо, хлеб с плесенью и не только. Норвежские ученые утверждают, что в определенных случаях мы можем осознанно съесть такую пишу. Их работа опубликована в Risk Analysis.

В свой анализ ученые включили 17 разных ситуаций, в которых люди потенциально могут опасаться не есть пищу, которую подают к столу. Чем большие социальные последствия несла ситуация, тем больше вероятность, что человек может съесть недоброкачественную еду.

Оказалось, что наибольшее давление может ощущаться на обеде с родителями будущей жены или будущего мужа. Еще одна ситуация, когда люди могут не отказаться есть недоброкачественные продукты – важная вечеринка у начальника.

«Мы можем представить, что в определенных ситуациях ожидаемая цена отказа от продуктов сопоставляется с ожидаемой ценой того, что вас сочтут невежливым», – цитирует CNN Нину Вефлен (Nina Veflen), профессора Норвежской школы бизнеса (Norwegian Business School), соавтора исследования.

Вефлен указывает, что роль играют не только социальные последствия. Определенное значение имеет эмпатия. Второй по уровню давления ученые признали ситуацию, когда 13-летняя дочь подала блюдо, которое приготовила сама.

В исследовании участвовали около 1900 жителей Норвегии. Им перечисляли названия различных пищевых продуктов (с упоминанием степени их свежести) и спрашивали, могли бы они их съесть в определенной социальной ситуации.

Авторы работы считают, что результаты исследования могут проецироваться на многие другие страны с поправкой на некоторые культурные отличия.