 

Мнение: В тюрьму из-за работы жены….

29.06.2020, 21:20, Разное

Сколько российских министров, губернаторов, мэров могут отправиться в тюрьмы из-за жен?

Суд в Париже приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюрьмы. Из которых два ему придется провести в тюремной камере, а три года суд определил условными (если двух лет не хватит для исправления экс-чиновника).

Интересно в этом приговоре даже не то, что премьер-министра, пусть и бывшего, но  отправили в тюремную камеру. Куда интереснее, за что Франсуа Фийон, возглавлявший французское правительство с 2007 по 2012 годы, получил тюремный срок.

Оказывается, еще в 1998 году, когда Фийон был депутатом национального парламента от региона Сарт, он оформил своим помощником собственную супругу Пенелопу. Ежемесячно супруга получала зарплату в 9 561 евро и с 1998 по 2002 год ей было выплачено более полумиллиона евро.

Так вот, суд признал, что трудоустройство Пенелопы Фийон было фиктивным. За что ее мужа и приговорили к 5 годам тюремного заключения. К слову, Пенелопа тоже признана виновной в совершении преступления и приговорена к трем годам тюрьмы. Но условно.

В связи с этим приговором французского правосудия мне вот что интересно. Если Россия вооружится французским опытом и начнет так же дотошно проверять жен российских министров, губернаторов, мэров и прочих чиновников, у которых после прихода мужей на госслужбу внезапно открылся предпринимательский талант и они, вдруг, оказались очень богаты, много ли у нас министров, губернаторов, мэров и прочих чиновников останутся на свободе?

Впрочем,  Россия – не Франция!  Российским чиновникам французские дикости не страшны!

На снимке: Франсуа и Пенелопа Фийон,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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