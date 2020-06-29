 

Вашингтон и Эр-Рияд призвали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

29.06.2020, 21:18, Новости дня

Представители США и Саудовской Аравии в понедельник призвали мировое сообщество продлить оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана, подчеркнув, что в противном случае Тегеран сможет и дальше вооружать своих марионеток и дестабилизировать Ближний Восток.

Срок действия эмбарго должен истечь в октябре, в соответствии с международным ядерным соглашением от 2015 года. Вопрос о том, нужно ли продлевать эмбарго, предстоит решить Совету Безопасности ООН, а обладающие правом вето Россия и Китай дали понять, что выступают против такого шага.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук подчеркнул, что снятие запрета лишь прибавит Тегерану смелости, усилит нестабильность и вызовет региональную гонку вооружений. «Это не тот результат, который может принять Совет Безопасности ООН», – добавил он.

«Несмотря на эмбарго, Иран пытается снабжать оружием террористические группировки. Что же будет, если эмбарго будет снято? Иран станет еще более жестоким и агрессивным, – заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции с Брайаном Хуком в Эр-Рияде.

По словам Джубейра, в воскресенье была перехвачена партия иранского оружия, предназначенного для движения хути в Йемене, которое поддерживает Тегеран.

Эр-Рияд заявляет, что оружие используется хути для совершения атак на саудовские города.

«Мы призываем международное сообщество продлить эмбарго на продажу оружия Ирану и продажу иранского оружия другим странам», – сказал Джубейр.

Иран отрицает, что снабжает оружием группировки на Ближнем Востоке, и возлагает вину за региональную напряженность на США и их союзников в Персидском заливе.



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