Девушка-волонтер до последнего помогала людям, несмотря на смертельную болезнь

29.06.2020, 21:15, Новости дня

Волонтер Светлана Анурьева из Ульяновской области посмертно награждена недавно учрежденным орденом Пирогова — за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией. Указ об этом подписал Владимир Путин. Также в регионе учрежден почетный знак "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой", в честь девушки назовут медицинский колледж, где она училась. 19-летняя студентка была одним из самых активных добровольцев в рамках проекта "Мы вместе", развозила продукты одиноким пожилым людям, несмотря на то, что у нее обнаружили неоперабельный рак четвертой степени.

"Вот всё, как при жизни было, так и осталось", — ее мама, Наталья Анурьева, показывает комнату дочери, тут много спортивных медалей и профессиональных грамот.

На фото 19-летняя кареглазая девушка, без пяти минут медик и самый активный волонтёр в посёлке Карсун в Ульяновской области.

Ещё в апреле девушка-волонтёр помогала людям, которые из-за эпидемии не выходили из дома. Покупала продукты для пожилых.

О том, что ей самой нужна помощь, знали только близкие, которые до сих пор не говорят о ней в прошедшем времени.

"На каждой фотографии она улыбается", — говорит ее мама.

Несчастье настигло внезапно этой зимой — резкие боли в животе, операция, после которой она вновь вышла помогать людям, несмотря на страшный диагноз — онкология на четвёртой стадии.

"Даже в девять часов вечера могли позвонить – она вставала и шла. Дочь, я говорю, уже поздно. А может, людям там плохо – отвечала она", — рассказывает мама девушки.

"Я вот так открывала дверь, а они стояли в подъезде на расстоянии", — Ольга Китаева знала Свету лично. Она была куратором девочки на первом курсе. Сейчас женщина на пенсии. Во время эпидемии Света вместе с другими волонтерами приносила ей лекарства.

"Говорила, до лучших времен, окна на балконе помоем. Света мне обещала", — рассказывает Китаева.

Света с Детства мечтала стать врачом — в этом году должна была получить диплом в местном медицинском техникуме. Мечтала стать акушером-гинекологом и продолжить обучение в Казани. До выпускного, которого так ждала, не дожила всего месяц.

К красному диплому с отличием Света шла долго. Но так его и не увидела. Диплом вручили ее родителям. Правда в нем не хватает регистрационного номера и печати — Света не успела сдать государственные экзамены.

"Покажешь – Света, надо держать шприц так. Она одна из первых говорила: посмотрите, у меня так? Все четко, грамотно, у нее все получалось практически с первого раза", — вспоминает Татьяна Курочкина, преподавательница сестринского дела.

Волонтерской деятельностью Света занималась с первого курса. Помогала в детских домах и дошкольных учреждениях.

"Она стала одним из инициаторов пропаганды донорства. Она всех студентов убеждала: вы спасете чью-то жизнь. Иногда доходило до 150 человек, желающих сдать кровь", — говорит Ирина Янина, директор Карсунского медицинского техникума имени В.В.Тихомирова.

История о самоотверженном волонтере в маленьком посёлке стала известна всей стране — во время общения президента с добровольцами акции "Мы вместе".

Родные девушки рассказывают, что теперь им звонят сотни людей, которые признаются, что пример Светы поменял их отношение к жизни.

"Звонил парень и говорил, что после того, как узнал о ней, тоже стал волонтером", — рассказала Эльвира Крылова, сестра Светланы.

Сегодня именем Светланы Анурьевой в Ульяновске назван медицинский колледж, а также почётный знак за вклад в развитие волонтерского движения.