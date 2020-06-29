 

В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли

29.06.2020, 21:15, Новости дня

На западе Москвы загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительным данным, погибли двое человек.

Возгорание произошло в 22-этажном доме по адресу Филевский бульвар, 11. Пожар возник в квартире на 8 этаже. Ему присвоен 2-й номер сложности по пятибалльной шкале.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС Москвы, два человека погибли.

В настоящее время пожар на площади 15 квадратных метров ликвидирован. Шесть человек спасены, в их числе двое детей. Что стало причиной возгорания, пока не известно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / VOAэкспресс 30 мая 2020

18.05 / SCMP – коронавирус «бросил тень» на дружбу России и Китая

15.05 / В Польше призвали союзничать с США в свете «российской угрозы»

13.05 / В продажу поступил обновленный хэтчбек Kia Picanto

16.05 / Власти Москвы обозначили сроки смягчения мер ограничения

11.05 / “Почта Узбекистана”, завод Coca-Cola и почти 100 квартир. Сын Гульнары Каримовой рассказал о переданных государству активах

11.04 / Российская дезинформация: игры с коронавирусом

16.06 / Войска Индии и Китая разведены в пограничном районе

05.05 / Госбюджет за январь – апрель недополучил 23,5 млрд грн – Минфин

03.06 / Сирийская армия получила новую партию МиГ-29 из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска