В многоэтажке на западе Москвы загорелась квартира: двое погибли
29.06.2020, 21:15, Новости дня
На западе Москвы загорелась квартира в многоэтажном доме. По предварительным данным, погибли двое человек.
Возгорание произошло в 22-этажном доме по адресу Филевский бульвар, 11. Пожар возник в квартире на 8 этаже. Ему присвоен 2-й номер сложности по пятибалльной шкале.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС Москвы, два человека погибли.
В настоящее время пожар на площади 15 квадратных метров ликвидирован. Шесть человек спасены, в их числе двое детей. Что стало причиной возгорания, пока не известно.
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