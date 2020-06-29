63% украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией COVID-19 – опрос

29.06.2020, 21:12, Новости дня

63% украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что по мнению этих респондентов, в стране будет расти число новых случаев инфицирования коронавирусом.

18% опрошенных уверены в том, что Украина уже преодолела эпидемию и количество зарегистрированных новых случаев COVID-19 будет сокращаться.

В то же время 19% респондентов не смогли определиться со своей позицией по этому поводу.

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

С начала июня в Украине возросло количество выявляемых за сутки случаев COVID-19. 25 июня суточный прирост достиг максимума с начала эпидемии – коронавирус подтвердили 1109 лицам.

28 июня количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до 646, это минимум с 9 июня. Всего, по последним данным, коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились.