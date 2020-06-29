Гендиректор ВОЗ: Большинство людей по-прежнему восприимчивы к коронавирусу, пандемия ускоряется

29.06.2020, 21:12, Новости дня

До завершения глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще далеко. Об этом на брифинге 29 июня заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, его выступление размещено на сайте ВОЗ.

Он напомнил, что спустя полгода после первых сообщений о вспышке число инфицированных превысило 10 млн.

“Большинство людей остаются восприимчивыми. Вирусу все еще есть куда распространяться. Мы все хотим, чтобы это закончилось, хотим жить своей жизнью. Но реальность такова: все это еще даже не близится к концу. Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется”, – отметил Гебрейесус.

Карантин в большинстве стран оказался успешным для замедления распространения вируса, но он полностью не остановил его. Сейчас наблюдается всплеск заболеваемости в ряде государств, которые снимают ограничения, констатировал гендиректор.

“Мы все вместе в такой ситуации, и она надолго. Нам понадобятся еще большие запасы стойкости, терпения, смирения и щедрости в предстоящие месяцы. Мы уже потеряли так много, но мы не можем терять надежду”, – добавил он.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.