 

Меркель и Макрон не стали пожимать руки при первой с начала пандемии личной встрече

29.06.2020, 21:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые после начала пандемии коронавируса встретились лично.

Видео встречи публикует Deutsche Welle. Издание обращает внимание на то, как изменился дипломатический протокол вежливого приветствия – главы государств не пожимали друг другу руки, они несколько раз с улыбкой поклонились друг другу.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон встретились впервые после начала пандемии. Кажется, дипломатический протокол вежливого приветствия несколько изменился? pic.twitter.com/Jjl3ShCmFk

— DW на русском (@dw_russian) June 29, 2020  

Отметим, что президент РФ Владимир Путин, напротив, не отказался от традиционного приветствия в день парада Победы в Москве. Российский лидер обменивался рукопожатиями и объятиями с иностранными гостями.

При этом при проведении парада были приняты все необходимые меры эпидемиологической защиты.



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