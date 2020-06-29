Мнение: Промолчишь – за умного сойдешь

29.06.2020, 20:50, Разное

Ещё в середине июня этого года к Зеленскому обратился известный оппозиционер, депутат Медведчук, с письмом, в котором затронул вопросы, от решения которых зависит не только то, в какой способ покинет свой пост нынешний президент, но и, что гораздо насущнее для жителей Украины, спросил его — когда и как закончится война на востоке страны, что в своё время и было главным пунктом его предвыборной программы. Также были подняты ещё два болезненных вопроса для граждан страны: это безудержная гонка в повышении тарифов для населения, а также языковый вопрос, который разделил украинское общество на два враждующих лагеря.

Обращение Медведчука к Зеленскому

Зеленский благополучно отмолчался, и вот уже 26 июня к президенту обратились представители научной интеллигенции, чтобы напомнить забывчивому главе страны, что таки на письма благовоспитанные граждане отвечают, и вновь заострили внимание на тех же вопросах.

Письмо Академии экономических наук Украины к Зеленскому

Но тут как в песне: «…А в ответ тишина!» Меня вот не покидает чувство, когда я наблюдаю за этим человеком, что Зеленский, побравировав в течении дня перед камерами, к вечеру запирается в спальне, и скрючив руки голосит: «Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» Ну, или что-то похожее. То, что он совершенно потерял доверие людей, которые его выбирали, уже отрицают только провластные СМИ. Я не пророк, но если этот человек не начнет решать вопросы, от которых зависит в том числе и его благополучие, то его могут пнуть с поста как активизировавшиеся нацики, так и озверевший люд. И, так как на Западе сейчас и своих проблем выше кадыка, я думаю, там не особо и расстроятся, будут просто наблюдать, а что эти варвары ещё выкобенят.