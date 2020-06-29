Москалькова поддержала идею многодневного голосования

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29.06.2020, 20:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что поддерживает инициативу председателя Совфеда Валентины Матвиенко о расширении практики по проведению голосования в течение нескольких дней.

«Поддерживаю инициативу Валентины Матвиенко о распространении практики многодневного голосования. Считаю, что это очень удобная для граждан инициатива, потому что люди могут прийти на участки, когда им комфортно, нынешняя форма голосования показала, что она понравилась людям», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее в понедельник Матвиенко сообщила, что решение о проведении голосования по Конституции в течение нескольких дней себя полностью оправдало, и предложила подумать о расширении такой практики.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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