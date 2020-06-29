Новый гендиректор «Газпром-медиа» сменил троих замов

29.06.2020, 20:48, Новости дня

Алексей Краснов, Денис Секачев и Татьяна Доброхвалова приняли решение покинуть компанию «Газпром-медиа». Новыми заместителями генерального директора холдинга станут Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, сообщили в пресс-службе компании.

«На позиции заместителей генерального директора будут назначены Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, в настоящий момент являющиеся советниками генерального директора. Назначения вступят в силу соответственно 30 июня, 13 июля и 17 июля 2020 года», – передает ТАСС сообщение «Газпром-медиа».

Фефилова – бывший топ-менеджер «СТС Медиа», Оганесов – экс-директор по маркетингу и внешним коммуникациям «Почты России», Голубева – бывший гендиректор радиохолдинга Krutoy Media.

Первый заместитель гендиректора Светлана Баланова продолжит отвечать за стратегическое и корпоративное развитие, информационные технологии и комплекс цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

Напомним, 24 марта Александр Жаров, днем ранее освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора, был назначен генеральным директором «Газпром-медиа».