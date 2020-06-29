Мнение: Письмо: “Убрать какие-то инфантильные мелочи”

29.06.2020, 20:45, Разное

В письмах мы очень редко баг Оправдашка разбираем.

Хотя этот баг очень частый и очень противный, как и другие баги, особенно когда велик.

Но для бага Оправдашки необходим контекст дискуссии, которого я не даю. Если бы я вступала в диалоги с комментаторами, то в каждой ветке почти цвела бы Оправдашка. Если бы я публиковала письма-в-догонку после разборов, а не молча банила авторов таких, мы бы каждый день видели Оправдашку. Для Оправдашки необходимо, чтобы человек мог вам возразить и привести длинную цепь аргументов, а я таких баню еще на подлете, поскольку нет ничего более бесполезного, чем беседовать с Оправдашками, выслушивая, почему они никак не могут это и никак не хотят то, до чего никому нет дела. С близкими нам приходится такое слушать время от времени, но прохожие не должны иметь такого лимита, если границы у вас нормальные.

И все-таки очень большая Оправдашка способна просочится и в рубрику. Она будет вести диалог сама с собой от моего лица, поясняя и возражая и приводя доводы тому, о чем никому не интересно знать.

Все это делается с единственной целью – накормить голодную корону и успокоить себя, что все хорошо и можно ничего не менять.

Давайте посмотрим как выглядит Оправдашка в имидже.

dankbaar

Здравствуйте, Эволюция!

В тему имиджа попробую написать письмо с попыткой анализа своего.

(С попыткой воображаемой дискуссии с воображаемой Эволюцией)

(В тело письма фото загрузить, видимо, нельзя, вот ссылка на альбом:

dankbaar.livejournal.com/photo/album/720. Фото с красными прядями — старые, им лет 6).

Мне 29, я дизайнер. Мне кажется, я что-то между Камнем и Лавой, скорее Камень сейчас. Потому что выраженная Д, твёрдость, и с теплотой затрудняюсь — цвета тёплые, но имидж по возрасту пока ближе к ДЖД, а не ДЖМ, пользуюсь этим. Нос большой, губы тонкие, скулы выраженные, кожа смуглая и быстро загорает. Глаза карие. Зубы неровные с выраженными клыками.

(Теплоты у автора нет никакой. У нее холодный тип, земной сектор)

Волосы свои русые. Я знаю, Вы считаете дураками тех, кто красит волосы в неестественные цвета. Считаю, что лучше всего, когда человек принимает свою внешность, так как она, как правило, гармоничнее того, что делает с собой человек. Но ничего пока не могу с собой поделать: мне не нравится коричневый цвет, особенно на своей голове, поэтому я крашу волосы в оттенки синего и фиолетового, — мои любимые цвета. Стараюсь подбирать такую дозировку красок так, чтобы это был ненавязчивый тёмно-фиолетовый. При определённом освещении он кажется чёрным. Выцветая, приобретает новые оттенки. Сейчас у меня часть головы светло-сиреневая, похожая на серый, особенно при в некотором свете. Начали появляться седые волосы — жду, когда голова станет полностью седой и мне, скорее всего, не захочется её красить. А пока, я думаю, профессия дизайнера делает более позволительным этот цвет. Ну и, конечно, мне хочется видеть на улицах больше людей, которые не боятся проявлять себя, так что это отчасти политическое проявление.

(Большинство людей притягивают политические лозунги к провалам в ресурсах, закрывают плакатами дыры. У автора не очень с имиджем и плохо с самоидентификацией, думаю и с работой тоже, и с личной жизнью. Как большинство феминисток – фрустрированы в любви, а воинствующие анархисты – социальные лузеры, так и бодипозитивщики – это всегда либо некрасивые люди, либо считающие себя некрасивыми и нуждающиеся в отрицании норм и стандартов)

Стрижка относительно короткая — каре на удлинение до середины шеи. Иногда хочу, чтобы лицо было более открыто. Пробовала делать ассиметричную стрижку, когда одна половина головы была совсем коротко пострижена и висок бритый (это открывало половину лица), пробовала отращивать волосы — оба варианта не нравятся и неудобны, сейчас просто убираю за уши.

(Казалось бы, хочешь и убирай, хоть ведро на голове носи, но автор подробно это излагает, тоном “Мое желание – это закон!” Закон, но не для других. Другие все равно будут считать некрасивую женщину некрасивой)

Мне кажется, мой имидж стал лучше с годами. Раньше, начиная с пубертата, я была чуть пухлее в пределах нормы — думаю, мне это не идёт и надо подчёркивать остроту черт, характер формы теряется при малейшей припухлости. Сейчас уже много лет держу вес на нижней границе нормы — 53-54 при росте 168. При этом я всегда кажусь себе толще, чем на самом деле — скорее всего, из-за соотношения жира и мышц, нужно больше качаться.

(По фотографиям видно только длинный нос и автор постаралась, чтобы лицо ее было нельзя рассмотреть. Возможно ей как раз не нужна острота черт. Но спорить с Оправдашками не нужно никогда, запомните это правило. Пусть всегда спорят сами с собой)

Я довольно депрессивный человек и раньше от этого рот непроизвольно съезжал вниз, из-за чего либо очень портилось. Путём внутренней работы я научилась держать рот изнутри в лёгком подобии улыбки, и стало лучше. Сюда же — стараюсь держать брови чуть приподнятыми или, во всяком случае, не опускать, и вообще следить за лицом.

(Без улыбки у автора выражение лица перепуганной женщины, а с загадочной улыбкой добавилось немножко безумия, будто фокус ее всегда на каких-то своих мечтах, которым не суждено никогда сбыться)

Зрение у меня так себе, очки пока не ношу. Но из-за не очень хорошего зрения и неяркой окраски я в зеркале не вижу своих глаз, мне они кажется маленькими, хотя говорят, они больше, чем у среднего человека. Поэтому я ношу татуаж со стрелками. Думаю, он идёт к моему “острому” имиджу, хотя когда буду обновлять, наверное сделаю его не прямо чёрным, и с лёгкой растушёвкой. Украшения не ношу, они неудобные.

(Автор очень уверенный и независимый в себе человек. Но не забывает со всех собирать мнения, большие у нее глаза или маленькие)

В одежде в основном люблю минимализм и длинные вещи (кардиганы, длинные пальто, платья, мантии), палитра — чёрный, тёмно-синий, серый (от асфальтового до светло-серого и изредка почти белого), изредка винно-красный.

(Некоторые женщины путают стиль роковой женщины-вамп и деревенского упыря. Вот синие волосы и длинные мантии – это второе)

Стараюсь регулярно заниматься физкультурой (разминка, растяжка, упражнения с собственным весом + воркаут) и после делать массаж сухой щёткой, массаж лица и губ зубной щёткой (они от этого и правда стали чуть более выразительные).

Вообще я считаю, что форма человека во многом отражение его содержания, и моя работа над своей личностью направлена в том числе на то, чтобы стать красивее. Мне поэтому очень нравится читать Ваш блог, так как вещи, которые Вы анализируете, нечасто осознаются.

(Ею-то осознаются, конечно, но не часто)

Обратная связь в целом хорошая. У меня есть любимый и прекрасный муж, который считает меня красивой. А так я не из тех, к кому клеятся или обращают внимание из-за красоты.

(Если бы она не сказала, все подумали бы, что мужчины ей проходу не дают. И хорошо, что пояснила, что муж есть и он прекрасный)

Обычно, когда люди хвалят мою внешность, они говорят, что красивое у меня платье или волосы. Изредка какой-нибудь незнакомец в полумраке отвесит комплимент) Но я себе стала нравиться больше. Ещё, помню, старая соседка увидела меня и сказала, прищурясь, что я стала красива, хотя раньше была некрасива.

(Шкатулочка не пустует)

Цвет волос не особенно сказывается на моём самоощущении: я чувствую себя обычным человеком и не замечаю какой-то реакции на него. Я живу в Москве, здесь это не так необычно. Раньше разве что изредка ребёнок скажет: “Мама, смотри какие у тёти красивые волосы!”, или какой-нибудь мужик злобно посмотрит, или кто-то — с интересом.

(Мужики же патриархальны, вечно злятся когда видят независимых и свободных женщин. Кроме того прекрасного мужа, который живет у нее в мечтах)

Когда я, после прочтения постов про имидж, яснее осознала свою Д, я проверила, что в моём поведении от неё отклоняется, и постаралась это убрать. Убрать какие-то инфантильные мелочи и стать более сдержанной, вообще работать постоянно над границами. Частично получилось. Но над границами работа должна идти вечная, как правильное питание.

Не получилось — отказаться от пары любимых, но инфантильных стикерпаков, порой бурного проявления эмоций в интернет-общении (типа три сердечка в ответ на какое-то одобряемое действие или стикер вместо ответа словом). Кожа почему-то не в очень хорошем состоянии.

Глядя на себя, я вижу бесконечную и незавершённую попытку стать лучше и нравиться себе больше. Кажется, я скорее некрасивая, хотя восприятие зависит от ракурса, освещения, настроения состояния в данный момент.

(Автор описала, как она всем в себе довольна, но в конце осторожно достала щипцы)

В дальнейшей работе над имиджем я собираюсь продолжать качать другие ресурсы и работать над границами. Убирать Штурмана, Училку и Выскочку. Пойти к дерматологу и любовнее ухаживать за своей кожей.

(Любви коже не хватает, вот оно что)

Регулярнее заниматься физкультурой. Наладить режим сна и постараться питаться ещё более правильно (меньше солёного, сладкого, жареного, острого и кофе — более нейтральную пищу есть). Пойти к ортодонту и выпрямить зубы. Это, вероятно, повлияет на форму моего лица. После, вероятно, как-нибудь сделаю ринопластику: в профиль не знаю, надо смотреть, я привыкла к своему большому носу, но хотелось бы сделать его тоньше и крылья изящней.

(Очень нравится себе, но все в себе хочет переделать)

Вот. Спасибо за Ваш блог.

(И вам спасибо за ваше письмо, в котором вы поделились своей мудростью с моими читателями)