СТРАНА – Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

29.06.2020, 20:45, Новости дня

Александр Лукашенко заявил, что в текущей геополитической обстановке Белоруссия остаётся единственным союзником России. Как пишет «СТРАНА», белорусский президент добавил, что если Москва потеряет Белоруссию, то это будет сильнейшим ударом по внутренней политике России.



Reuters

В текущей геополитической обстановке Белоруссия остаётся единственным союзником России, и кроме этого, Минск закупает у Москвы значительные объёмы нефти и газа. Как передаёт «СТРАНА», об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Единственный союзник, который остался у России, — Белоруссия», — заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области.

«Мы у РФ вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Белоруссию и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Белоруссию, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — добавил белорусский президент.

Лукашенко также дал оценку отношениям Минска с ЕС и США. По его словам, Евросоюз «много напакостил» Белоруссии, в частности, введя санкции.

«Они не смогли подчинить Белоруссию своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война на Украине, «нормандский формат» в Минске — повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что Белоруссию «наконец-то заметили американцы».

«И вот — приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Белоруссию, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котёл, который нас постоянно «подогревает» с юга — Украина, воюющая Украина», — заявил Лукашенко.