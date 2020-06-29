Начались испытательные полеты Boeing 737 MAX

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29.06.2020, 20:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФедеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Boeing начали испытательные сертификационные полеты 737 MAX, которые продлятся три дня, информирует регулятор.

«FAA и Boeing проводят серию сертификационных полетов на этой неделе для оценки предложенных Boeing изменений в систему автоматического контроля полета на 737 MAX. Самолет вылетел с аэродрома Boeing в Сиэтле сегодня в 9.55 по Тихоокеанскому времени (19.55 мск) для первого раунда испытаний. Как ожидается, полет продлится несколько часов. Мы ожидаем, что сертификационные полеты продлятся примерно три дня», – передает РИА «Новости» заявление FAA.

Во время полетов проверят маневрирование и процедуры реагирования на нештатную ситуацию на предмет их соответствия стандартам FAA.

Федеральное авиационное управление США ранее выдало разрешение на возобновление сертификационных летных испытаний самолетов Boeing 737 MAX.

Boeing переживает кризис после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX – в январе авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры и прекратил сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников, а поставки самолетов упали до 12-летнего минимума.

В конце мая производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить.



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