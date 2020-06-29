 

Меркель объяснила, почему никто не видел ее в маске

29.06.2020, 20:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надевает маску по необходимости, например, во время походов в магазин, но когда соблюдает дистанцию, не видит в этом необходимости.

«Когда я соблюдаю дистанцию, то мне не нужно надевать маску, но когда я не соблюдаю ее, например, когда я иду за покупками, то мы очевидно не встречаемся», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель добавила, что «не раскрывает, когда и куда идет за покупками», и подтвердила, что в магазине ее бы увидели в маске.

Она добавила, что «конечно» соблюдает предписания института Роберта Коха, входящего в минздрав ФРГ и следящего за эпидемиологической ситуацией.

«Будут, конечно, и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске», – добавила канцлер.

Меркель также заявила, что перед Евросоюзом стоят беспрецедентные экономические вызовы из-за пандемии коронавируса.



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