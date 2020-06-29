Эксперт: Бойкот голосования по поправкам полностью провалился

29.06.2020, 20:30, Новости дня

В РФ избиратели глухи к призывам оппозиции игнорировать выборы или голосование. Бойкот проваливается раз за разом – и в этот раз снова не получилось. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя данные опроса, согласно которому 36% интернет-пользователей собираются в ближайшие дни принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

«В онлайне мы видим показатели, которые примерно соответствуют тому, что ЦИК говорит в офлайне. Это выглядит как органичная картина», – считает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

До конца голосования остались еще вторник и среда, по мнению эксперта, за это время явка вырастет. «Многие отложат голосование на последний день, потому что это свойственно человеческой природе. Но не надо делать механического сложения, цифру 36% я бы рассматривала лишь как ориентир», – отметила Федорова. На ее взгляд, не исключено, что реальная явка окажется меньше, поскольку не все из пользователей, пообещавших проголосовать, сдержат свое слово.

Политолог напомнила о том, многие радикальные оппозиционеры призвали своих сторонников бойкотировать голосование по изменениям в Основной закон. «Они, однако, не учли, что в РФ призывы игнорировать голосование никогда не увенчиваются успехом. Бойкот полностью провалился, как и всегда. В массе своей наши люди обладают гражданским сознанием, поэтому они хотят выразить свою позицию и идут на выборы», – резюмировала эксперт ЭИСИ.

Как сообщил ЦИК, участие в голосовании о поправках к Конституции за первые четыре дня приняли более 40 млн человек, явка составила уже 37,2% от числа избирателей.

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) в понедельник представила данные онлайн-опросов пользователей по вопросам участия в Общероссийском голосовании. Более 35% интернет-пользователей заявили, что уже проголосовали, а 36,5% собираются это сделать.

Отметим, что данные РОЦИТ коррелируют с собственным опросом газеты ВЗГЛЯД, проведенным в Твиттере. По состоянию на 29 июня в опросе приняло участие 1300 пользователей. Из них 35,3% заявили, что уже успели проголосовать, а 37% планируют сделать это в ближайшие дни.