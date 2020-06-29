Королева casual: как модель Хелена Кристенсен превращает улицы в подиум

29.06.2020, 20:27, Разное

“Наверное, я и в 80 лет продолжу выходить на подиум”, — как-то сказала она и рассмеялась. Непревзойденная икона стиля и звезда от мира моды, она впервые заявила о себе еще в 90-е годы прошлого века — и так и продолжает покорять мировые столицы и сниматься для обложек главных глянцевых журналов. В одном, впрочем, Хелена Кристенсен не права — чтобы быть в “обойме” модной профессии, ей совсем не обязательно посещать подиумы. Иногда достаточно просто выйти на улицу за покупками или пойти прогуляться с любимой собакой Кумой — и в очередной раз продемонстрировать свой безупречный вкус.

Последний модель активно и демонстрирует в последние недели на улицах Нью-Йорка, куда она недавно вернулась после самоизоляции в личном “домике в деревне” в горах Катскиллс. Даже такой не самый изящный аксессуар нового времени как маска Кристенсен умудрилась обернуть себе на пользу: во время своих выходов она надевает неизменный комплект серого цвета, который подходит практически к любому цвету.

Хелена Кристенсен на улицах Нью-Йорка, июнь 2020 годаКликните на фото для просмотра галереи

Что же до других деталей гардероба, то и они также соответствуют трендам. Просторные брюки и рубашки в полоску, рабочие комбинезны и остромдное сочетание зеленого и фиолетового, платья в цветочек (в стиле все тех же 90-х) и женственные силуэты… Каждую тенденцию модель удачно адаптирует для своих будней и не разделяя понятия “модно” и “удобно”. В casual-гардеробе между первым и вторым всегда стоит знак равенства.

Когда речь идет о стиле, то у меня наступает настоящее раздвоение личности,

— как-то сказала Хелена, перечисляя свою любовь как к пышным нарядам из тюля, так и к рискованным мини.

Впрочем, подобные эксперименты модель обычно приберегает для красной дорожки, в обычной жизни следуя уже несколько другим правилам:

Я люблю романтичные образы и прямые линии. Что же касается кожи — наряды, подчеркивающие фигуру просто прекрасны. Но мы должны и можем показывать свое тело лишь когда нам самим этого хочется…. А еще настоящая красота — не в красивой одежде, а в любви человека к себе, его характере и уверенности в себе.

Судя по “стрит-стайл” фото 51-летней модели, последние слова как нельзя лучше описывают ее последние образы. И пока красные дорожки временно под запретом, и мини и платья из тюля лежат без дела в шкафу Хелены, любуемся на другие, более прозаичные ее наряды. Которые, впрочем, ничуть не хуже парадных выходов в свет и так же прекрасно демонстрируют отличную фигуру Кристенсен и ее красоту. До и пост-карантинные образы модели — в нашей галерее.

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