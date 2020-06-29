Мнение: Оправдание с конфискацией

29.06.2020, 20:25, Разное



Серебренников на оглашении. Пришел без вещей, но в маске

“Три года условно” режиссеру Серебренникову – при том, что суд счел доказанным хищение 130 млн. рублей “преступной группой под руководством режиссера” – все-таки вызвало некоторое брожение умов даже в среде нашей прогрессивной общественности. Тут для сравнения можно вспомнить хотя бы Никиту Белых, “прогрессивного губернатора”, которого упекли аж на 8 (!) лет за взятку то ли в 100, то ли в 150 тысяч евро. Белых предъявили “получение взятки в особо крупном (!) размере” – и всё, до свидания. Хотя его 150 тысяч евро – это от силы 10 млн. рублей, а 130 млн. Серебренникова образца 2011 года – это в евро было бы 3 миллиона.

То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, что кто-то не оказался в жуткой российской тюрьме – но, может, коль пошла такая “оттепель”, и Белыха тогда освободить? Никиту, кстати, помимо срока приговорили еще и к штрафу в размере 48 миллионов рублей. А Серебренникову дали штраф в 0,8 млн. руб. Разница в 50 раз как бы на что-то намекает…

Да и об Улюкаеве можно было бы подумать. Мой полный тезка (тоже Алексей Валентинович) погорел, как известно, на взятке от Сечина в размере 2 млн. долларов; как ни крути, а это тоже много меньше, чем серебренниковские сребренники в 3 млн. евро. А Улюкаеву тоже ведь вломили 8 лет реального срока; может, и ему скостить? Перевести на условный?

Вот даже известный либеральный экономист Владислав Иноземцев выступил с осторожными словами недоумения по поводу приговора:

“…в последние дни я всё чаще вижу, как в блогосфере режиссёра начинают удивительным образом сравнивать то с PussyRiot (напомню, что Пётр Верзилов ныне арестован исключительно за «мыслепреступление», а не в связи с подозрениями в финансовых махинациях), то с покойным Сергеем Мохнаткиным, то с другими участниками протеста, пострадавшими от действий власти. И вот тут мне хотелось бы пояснить свою позицию.

Я даже не буду сейчас оценивать, как это делают некоторые, насколько допустимо было уходить от налогов, занимаясь обналичкой. Для меня интереснее другое. В 2011-2012 годах, когда проекты К.Серебренникова получили от Министерства культуры финансирование в размере 216 млн. рублей (чуть менее $7 млн. по тогдашнему курсу), эта сумма составляла (как я недавно сказал в эфире «Эха») четверть годового бюджета сибирского города Бийск с населением в 210 тыс. человек. Сегодня профессиональные эксперты утверждают, что при постановке никаких перерасходов не было – напротив, артисты чуть ли не доплатили из своих. У меня, собственно, только один вопрос: неужели? Ведь в ходе судебных заседаний, насколько я помню, самыми крупными статьями расходов, которые вспомнились свидетелями, были покупка осветительных приборов на 400 тыс. рублей и гонорар Теодору Курентзису в Є5 тыс. (что в совокупности должно было составить 0,3% выделенных государством средств – о том, что спектакли могли приносить дополнительные доходы, я даже не говорю). Конечно, многие прокремлёвские деятели «культуры» осыпаются куда бóльшими привилегиями, но всё равно: если либеральные критики Кремля всё чаще говорят о том, что «нет государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков», не стоит ли разобраться, куда они идут?”

Но вообще, насколько я понял приговор, на Серебренникова и других осужденных, помимо штрафов, повесили эти самые “похищенные” 130 млн.р. – то есть они должны будут их выплатить, “вернуть государству”. Поэтому тех, кто говорит, что Кирилл “дешево отделался”, я бы поддерживать не стал: 130 млн., которые теперь будут вытрясать из него всякие судебные приставы – это вовсе не “дешево”. Оно, конечно, в валюте уже более чем вдвое меньше, чем было выдано – но все равно: физическому лицу, не олигарху, раздобывать такие суммы очень тяжело.

Так что никакой “мягкости” в путинской “судебной системе” нет и не было. Всем будут трепать нервы до упора, не мытьем, так катаньем.