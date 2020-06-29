Порошина об измене Куценко: Гоша сам признался

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29.06.2020, 20:23, Разное

Их роман случился во время учебы в институте. Как отметила артистка, она сначала не воспринимала сокурсника всерьез, но потом влюбилась. Парень покорил девушку чувством юмора и активностью: постоянно придумывал какие-то совместные проекты, приглашал гулять.

Мария Порошина в какой-то момент поняла, что между ними происходит что-то особенное. Артистка в эфире шоу “Судьба человека” отметила, что с Гошей Куценко они пережили многое: были и месяцы безденежья, и непростые времена. Она ценила и до сих пор ценит в актере умение быть рядом в нужный момент – настоящий ангел-хранитель.

Первая беременность актрисы закончилась выкидышем. Спустя некоторое время она поняла, что вновь ждет ребенка. У них с Гошей Куценко родилась дочь Полина. Это случилось на последнем курсе института.

Однако отношения скоро закончились. Когда малышке было всего три месяца, Мария Порошина узнала, что любимый мужчина ей изменяет. Актриса отметила, что он рассказал ей все сам. “Гоша сам признался”, – говорит звезда в эфире шоу “Судьба человека”.

В тот момент артистке не хотелось жить. Она не знала, что будет дальше, волновалась и за себя, и за маленькую дочь. Конечно, со временем все встало на свои места, и Гоша Куценко стал замечательным отцом для Полины, а с Марией Порошиной они до сих пор в прекрасных отношениях.



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