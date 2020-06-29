В Ростове-на-Дону пилоты посадили пассажирский самолет с отказавшим двигателем

29.06.2020, 20:23, Разное

Пилоты экстренно посадили в Ростове-на-Дону пассажирский самолет Airbus A-320 с отказавшим левым двигателем. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Платов.

Известно, что авиалайнер принадлежал компании S7 и выполнял рейс Москва-Ростов-на-Дону. В результате происшествия никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.