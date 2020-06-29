 

Мнение: На карачках (за обнуление)…

29.06.2020, 20:18, Разное

ВЦИОМ доложил: 76% проголосовавших поддержали обнуление путинских сроков. Это данные экзитполов.

Не удивлен. Потому что «умом Россию не понять» (с).

Вот где, в какой стране члены избиркомов поползут за глоссами?

Ну а что оставалось делать, если у единственного моста на пути к голосам россиян, нет перил? Правильно! Хоть на карачках но надо предоставить россиянину возможность справить нужду проголосовать….

И никому в голову не приходит вопрос, почему член УИК поставлен раком поставлен на карачки?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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