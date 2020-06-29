 

Ученые: МРТ-сканирование поможет определить агрессивные формы рака

29.06.2020, 20:17, Разное

В Институте исследований рака (Лондон) исследователи выяснили, что благодаря МРТ-сканированию (Т1-взвешенному) можно определить агрессивные формы опухоли у детей и узнать ранние признаки ответа на терапию заболевания. Результаты научной работы были опубликованы в издании Cancer Research.
Т1-взвешенная МРТ используется с целью контроля развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она дает возможность измерить взаимодействие молекул воды в клетках на микроскопическом уровне, с помощью измерения специалисты могут узнать о клеточном составе ткани и уровне повреждения мышцы сердца.

Новое исследование показало, что при использовании метода неинвазивного сканирования появляется возможность диагностировать формы нейробластомы высокого риска у детей. Эксперты считают, что проведение сканирования данного типа могло бы предложить более точные данные по пациентам и даст возможность подбирать индивидуальную терапию. Своевременное обнаружение рака симпатической нервной системы поможет увеличить шансы на окончательное излечение.



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