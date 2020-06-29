В Екатеринбурге чествовали волонтеров

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29.06.2020, 20:15, Новости дня

Слова благодарности и памятные знаки отличия. В Екатеринбурге чествовали тех, кто всегда готов прийти на помощь другим, — волонтеров. Учрежденные президентом РФ медали добровольцам вручил губернатор Свердловской области, сообщает ГТРК "Урал" в эфире телеканала "Россия 1".

Знаками признания заслуг на государственном уровне назвал награды глава области. На протяжении всей эпидемии, с марта этого года и до сих пор волонтеры работали практически круглосуточно. Привозили находящимся на самоизоляции людям продукты, гуляли с собаками, даже проводили онлайн-спектакли. Сейчас общее число волонтеров — более трех с половиной тысяч человек. В этот раз наградили 18, а скоро медали вручат еще нескольким десяткам.

Герои дня выразили благодарность за внимание к их труду. Волонтеры всегда готовы помочь, особенно пожилым людям, ветеранам, отметила одна из участниц движения Анастасия Черноскутова.

По информации оперштаба, за последние сутки в Свердловской области зафиксировано 214 случаев COVID-19, 181 из них – в Екатеринбурге. 150 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 114 –  в реанимационных отделениях, из них 53 на аппаратах ИВЛ. Два пациента скончалось. Всего с начала эпидемии коронавирус подтвержден у 12516 жителей региона. Выздоровели 7309 пациентов.

Текст:

ГТРК "Урал"



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