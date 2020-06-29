Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину

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29.06.2020, 20:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлавный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников с иронией отреагировал на слухи о том, что через вакцинацию людей якобы планируют «чипировать».

«Для чего вас чипировать? Чтобы какую-то информацию о вас знать? Так вы носите с собой мобильный телефон! Все, что можно, о вас уже знают. Для того, чтобы вами управлять? Слушайте, откуда такое самомнение?» – удивился Мясников, слова которого приводят «Вести».

Он отметил, что людьми и так манипулируют: «жена, кошка, которая мяукает, даже если полная миска еды».

Мясников посоветовал задуматься над тем, нужно ли было придумывать какую-то болезнь для того, чтобы потом всех вакцинировать и «чипировать». Если кому-то это было бы нужно, поместить «чип» через шприц можно было бы с любым другим уколом, например, назначенным витамином, уверен доктор.

По его словам, страхи о «чипизации» лишены логики, ведь «чипировать» человечество можно было бы гораздо более простыми способами.

Он отметил, что коронавирусом напугали «весь мир», и «многомиллиардный рынок» уже ждет вакцину от нового коронавируса.

«Более того, я вам скажу: она (вакцина – прим. ВЗГЛЯД) уже готова. Семь транснациональных фармакологических компаний вложили миллиарды денег в разработку вакцины, она уже лежит на складе. Сейчас пройдут испытания, и ее вкинут на рынок», – подчеркнул Мясников.

Он также объяснил, зачем вакцину торопятся сделать и в России. «В условиях, когда во всем мире будут фармгиганты распространять свою вакцину, мы должны иметь свою, чтобы не платить денег», – сказал он.

Доктор добавил, что напуганным человеком легко манипулировать. «Поэтому включаем мозги, думаем, умнеем, и тогда все у нас будет хорошо, а у тех, кто пытается нами манипулировать, – плохо. Но, к сожалению, если не включим, то будет ровно наоборот. Думаем. И все у нас будет хорошо», – заключил врач.

Напомним, сторонники теорий заговора заподозрили основателя компании Microsoft Билла Гейтса в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Сам Гейтс заявил, что «никогда не принимал участия в вещах, связанных с микрочипами», и добавил, что отрицать такие теории «очень трудно», поскольку «они чрезвычайно глупые или странные».

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов объяснил газете ВЗГЛЯД, что перед теориями заговора, в том числе о массовом чипировании, более уязвимы люди, склонные доверять интуиции и чувствам.



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