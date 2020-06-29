Меркель заявила о «беспрецедентных экономических вызовах» ЕС из-за пандемии

29.06.2020, 20:08, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что перед Евросоюзом стоят беспрецедентные экономические вызовы из-за пандемии коронавируса.

«Мы живем в серьезные времена. Условия, которые у нас были ранее, были относительно предсказуемые и легкие в сравнении с теми вызовами, что стоят перед нами сегодня. Это, с одной стороны, пандемия как таковая, с другой стороны, это связанные с ней экономические вызовы, которых не было десятилетиями, а возможно, никогда», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что Германия и Франция надеются сыграть в ближайшие недели «такую роль, которая подчеркнет, что Европа – это наше будущее».

По словам Меркель, страны будут работать над тем, чтобы Европа «в здравии пробивалась сквозь кризис». При этом она указала, что кризис еще долго будет оказывать негативное влияние.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что единение Германии и Франции имеет позитивное влияние для Европы, что может придать позитивный импульс для развития Евросоюза.

Кроме того, Меркель напомнила про инициативу Берлина и Парижа о фонде по экономическому восстановлению Евросоюза, и выразила надежду на то, что удастся найти решение.

Она добавила, что «мир после пандемии будет другим», обратив внимание на необходимость достижения климатических целей Евросоюза.

«Мы должны в цифровизации стать более суверенными. Мы должны говорить об этом, что значит цифровой суверенитет, мы не можем все делать сами, но должны решить, что мы можем решить сами», – сообщила она.

Ранее Меркель говорила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом в истории Евросоюза и показала, насколько уязвима Европа.