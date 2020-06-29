Мнение: Чёрный миллиардер о Трампе, регуляторная гильотина и число банковских карт в России

29.06.2020, 19:54, Разное

1. Если верить новостям, может создаться впечатление, что всё чернокожее население США протестует против расизма и выступает против президента Трампа на стороне демократов. Но это, разумеется, не так. Вот, например, что говорит о Трампе один из немногих в стране чёрных миллиардеров:

https://lenta.ru/news/2020/06/26/biggest_turnoff/

Первый чернокожий миллиардер в истории США, основатель Black Entertainment Television Роберт Джонсон рассказал о том, как разочаровался в наиболее вероятном кандидате от Демократической партии на грядущих выборах, бывшем вице-президенте Джо Байдене. Его слова в пятницу, 26 июня, приводит The Hill.

Как отметил Джонсон, фраза Байдена о чернокожих избирателях, сказанная им в ходе интервью в конце мая, стала худшим заявлением среди политиков за последние годы и вызвала самое сильное отторжение. По словам миллиардера, ремарка бывшего вице-президента свидетельствует о том, что он принимает поддержку чернокожих избирателей как должное и рассматривает афроамериканцев как придаток Демпартии.

Джонсон добавил, что пока не определился, за кого будет голосовать на выборах, однако признал, что действующему президенту США Дональду Трампу удалось снизить до рекордного минимума безработицу среди черного населения. «Он взял на себя решение одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются афроамериканцы», — пояснил миллиардер.

2. Между тем в России продолжает работать «регуляторная гильотина», отсекающая устаревшие нормы и правила советской эпохи:

https://rg.ru/2020/06/17/kabmin-otmenil-svyshe-450-aktov-sovetskih-gosorganov.html

Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов.

Как уточнила пресс-служба кабмина, подлежащие отмене нормы были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе – «правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам».

Даже удивительно, что «нормы усушки мяса и естественной убыли колбас», на которых, в известной степени, держалась вся позднесоветская торговля, продействовали так долго.

3. В России уже больше банковских карт, нежели жителей:

https://tass.ru/ekonomika/8673999

Число банковских карт в России достигло исторического максимума – по данным Центробанка, их число на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, из них 194,7 млн активных карт. Общий объем операций с использованием пластиковых карт в I квартале 2020 года составил 23 трлн рублей.