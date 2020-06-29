Мнение: Езжайте в свою “трамполяндию” и там провоцируйте!

29.06.2020, 19:50, Разное

Кому нравится, когда лгут в лицо? Лгут бессовестно, нагло и, главное, не думают о последствиях: как сказанное аукнется завтра? И через что нам придется пройти, чтобы “замазать” косяки дней минувших?

Вся эта канитель с поведением некоторых “ответственных” граждан во время голосования по поправкам в Конституцию РФ заставляет испытывать неловкость и порой даже страх за то, каким могло бы быть наше “альтернативное” будущее, окажись у руля так называемые “левые” силы.

Во многих городах и селах нашей страны вдруг из ниоткуда возникли люди (уверен, специально подготовленные для такого рода занятий), которым в радость сеять раздрай и панику среди голосующих россиян. Они сопровождают свои провокации ложными сведениями и даже снимают о них фильмы (и как им охота вообще?).

Однако дело в том, что производство этого “контента” началось задолго до самого голосования, и в последнем — не поверите — уже на тот момент засекли “вбросы”.

Например, доклад о нарушениях во время голосования от проекта “Голос”, с ног до головы проспонсированного из-за океана, был создан 12 июня, и в него уже тогда была добавлена информация о якобы безобразном поведении на участках и подбросах бюллетеней. Загадочно, не так ли? Учитывая, что голосование стартовало только несколько дней назад.

В так называемую “Карту нарушений”, созданную “Голосом”, регулярно вносились фейковые данные о процессе голосования. Одну из записей даже пришлось удалить: сначала “борцы за справедливость” утверждали, что директор некоей организации “Агромаглеспром” принуждал работников прийти на голосование, а потом вдруг оказалось, что этой компании давно не существует.

Еще одна забавная вещь заключается в том, что все данные по голосованию в России, собранные организациями, подобными “Голосу”, требуют отсылать в США — просто брать и сливать всю придуманную статистику за бугор, чтобы ТАМ появились причины для выплесков гнева и ненависти в сторону нашей страны. Чего стоит тот факт, что Наталья Шавшукова (подружка и однокурсница московского мундепа Галяминой — они вместе учились на политических лидеров в американской школе), начальница Школы местного самоуправления (конечно же, тоже кормящейся из-за рубежа) получила от своих американских кормильцев задачу дискредитировать голосование по поправкам в России с вот такой инструкцией:



1. Провести красивую фотосессию: девушка плюс флаг или красивый плакат «нет». Можно что-то креативное с заклеенным ртом или с маской, на которой написано «нет».

2. Как людей гонят голосовать: надо отслеживать все публикации в СМИ на эту тему, связываться с людьми, просить в паблике делиться этими историями.

И эти люди до сих пор работают в нашей стране якобы на её благо? А, по-моему, они попросту подчиняются воле заокеанских кукловодов! Что думаете?