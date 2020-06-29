Путин поздравил главу Туркмении с днем рождения

29.06.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, поздравив его с днем рождения.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за поздравления и «подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором приняли участие и туркменские военнослужащие».

Ранее российский лидер направил в адрес Бердымухамедова поздравительную телеграмму.

19 июня Бердымухамедов поздравил Путина с торжествами по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и выразил сожаление, что лично не сможет побывать на параде.