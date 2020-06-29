 

Поставки газа из РФ в Турцию в апреле упали почти на 70%

29.06.2020, 19:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТурция в апреле сократила импорт газа на 25,81% в годовом выражении – до 2,634 млрд кубометров, 1,387 млрд кубов из которых пришлись на трубопроводный газ, а 1,247 млрд – на СПГ, свидетельствует отчет энергетического регулятора республики EPDK.

При этом сокращение показателя произошло именно в части трубопроводных поставок – в два раза, тогда как объем импортируемого в Турцию сжиженного природного газа, напротив, вырос по сравнению с апрелем 2019 года в 1,8 раза. В месячном же выражении импорт газа в Турцию также сократился – на 33%, передает РИА «Новости».

Поставки газа из РФ в Турцию в апреле вновь упали в годовом выражении – на 68,57% – до 470 млн кубометров. При этом в месячном выражении фиксируется рост на 21% после того, как поставки газа из Ирана падали до нуля, тогда как еще в марте страна импортировала 558 млн кубометров иранского газа.

Доля РФ на рынке Турции в апреле также увеличилась – до 17,86% против мартовских 9,89%. В результате РФ стала вторым по величине поставщиком «голубого топлива» на турецкий рынок в отчетном месяце. Крупнейшим поставщиком в Турцию остается Азербайджан, на долю которого приходится 34,8% объема импорта в республику.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Азербайджан ударил по позициям Газпрома в Турции, и разбиралась в том, почему РФ потеряла лидерство на турецком газовом рынке.



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