Парад на Красной площади посмотрели 17 млн жителей крупных городов России

29.06.2020, 19:48, Новости дня

Трансляцию военного парада на Красной площади посмотрели почти 17 млн жителей крупных городов России, информирует Mediascope.

Суммарная аудитория военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне составила 16 млн 926 тыс. человек, рейтинг трансляции – 23,9%, доля аудитории – 83,6%, охват – 29,6%, передает РИА «Новости».

Большинство зрителей смотрели трансляцию на Первом канале – аудитория телеканала составила 8 млн 788 тыс., рейтинг – 12,4%, доля – 43,4%, охват – 15,2%.

На «России 1» парад посмотрели больше 4,3 млн человек, на НТВ – больше 1,1 млн человек. Аудитория на «России 24» составила 695,5 тыс., телеканала «Звезда» – 575,7 тыс.

Учитывались только города РФ с населением больше 100 тыс. человек.

24 июня на Красной площади в Москве прошел главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью с участием 75 летательных аппаратов.