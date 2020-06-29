Мнение: Письмо: “Шкондыбает в разные стороны”

29.06.2020, 19:45, Разное

Раз мы договорились основные ошибки в имидже разбирать, вот вам еще одна, очень частая.

Здесь автор – красивая девушка, очень много времени посвящающая своей фигуре, но имидж у нее такой специфический, что для большинства отталкивающий.

Как такое может быть?

Это бывает, когда вы чем-то очень сильно увлеклись, татуировками, пирсингом, бодибилдингом, рок-музыкой и имидж ваш стал маргинальным. Он приемлем для вашей узкой тусовки, тех, кто увлекается тем же самым, а для всех остальных – он знак того, что вы зациклились на какой-то теме, которая не является действительно серьезной. Вот если вы на работе несколько зациклились или на зарабатывании денег и на творчестве в настоящем смысле слова, на изучении наук, все заметят, что это вещь важная, это ресурс, и прокачка его открывает вам многие двери. Вам и вашему партнеру через вас. Все ресурсы неспецифичны, это значит они интересуют всех, и если это отражается в вашем имидже – это хорошо. Но как только вы увлеклись чем-то специфическим, или даже нормальным, но увлеклись чересчур, одеваетесь в спецодежду, носите отличительные знаки или просто выглядите как фанат этого движения, ваш имидж превращается в маргинальный. И многие начинают вас сторониться.

Автор вроде ничем таким особо маргинальным не занимается. Она просто спортсменка и вид спорта не самый уже экзотичный для девушки. Но адекватность в имидже ею уже потеряна и выглядит она уже несколько маргинально. Посмотрим почему.

luba_kiryazieva

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Питаю надежду попасть на разбор письма, так как есть проблемы в личной жизни, причину которых я вижу и в неважных границах, и в имидже тоже. Помогите,пожалуйста, увидеть ошибки в имидже.

Несколько фотографий без фильтров есть в моем фотоальбоме две папки «сейчас» и «когда-то».

(В блоге автора можно весь альбом посмотреть. Когда-то автор выглядела так:

)

Корона Сокровища раньше была огроменной, благодаря чтению Вашего блога, мне кажется, получилось ее уменьшить, но совсем снять, скорее всего, пока нет.

Мне 30 лет. Работаю фитнес-тренером в двух залах, занимаюсь пауэрлифтингом, учусь на психолога (заочно), есть образование медицинское среднее. Читаю Ваш блог 2 года, один раз проходила тест про конфликты (30 баллов). Есть сын шесть лет. Был дефолтный брак, который закончился изменой супруга, я подала на развод.

Живу сейчас со своими родителями. По быту и материально стараюсь помогать, хотя дома бываю очень мало, в основном нахожусь на работе. Тренируюсь очень много и тяжело. Питание держу 10% дефицита КБЖУ от суточной нормы. Стараюсь побольше читать.

Работу очень люблю, сына, Ваш блог, мужчин люблю (они меня не знаю), а вот с дружбой не очень. Поэтому кругов общения у меня очень немного.

Встретить меня можно только на работе и на мамином огороде. За три года как я в разводе, было отношений 4, два из них мой плюс (если это не моя плохая рефлексия, конечно), и два моих минусов в дисбалансе. За это время баланса в отношениях создать не получилось. Проблему свою вижу в завышенной планке притязаний.

Хочется мне серьёзных отношений, но, наверное, я для этого выгляжу вульгарно. Я серьезная девушка, но с моей одеждой это не совпадает. Мне кажется, что мне симпатизируют только КСЖ. А мне нравятся онегины. Но они как-то на меня с опаской смотрят, наверное, я похожа на какую-то доярку что ли, в своих коротких топиках и леггинсах, а не на легкую и мягкую Белоснежку, как мне бы хотелось.

(Автор – накачанная девушка, более мускулистая, чем это считается нормально для девушек. Но беда ее не в этом. Если бы у нее был стиль унисекс, она бы выглядела необычно, но гармонично и по своему даже круто. Многим онегиным, любящим спорт, такая девушка понравилась бы. Многие мужчины сейчас любят андрогинных девушек. Но автор сочетает груду мышц с очень женственными нарядами.

Она не видит дисгармонии, потому что вращаясь в замкнутом спортивном кругу привыкла к мускулистым женщинам и не видит диссонанса с нарядами нежных фей. Ну и что ж что брутальная тетка, надену алое платье на лямочках и сделаю женственное каре. Но как ДЖМ в коротких платьях выглядят проститутками, так и накачанная девушка в платье на лямочках выглядит дояркой. В спортивной одежде как раз нет, если она в спортзале или в парке на пробежке, нормально выглядит. А вот в женственных туалетах – да и очень. Кто понимает, откуда этот эффект? Вопрос на понимание инструментов и границ)

Я пыталась пробовать СЖМ, но мне как-то не комфортно и не очень удобно с моим спортом 24/7. Сейчас пробую Грязь. Ну как пробую, пока получается непонятно что, скорее всего. Думаю добавить этнических каких-то украшений, немного подсушиться, выйти из рыжего цвета волос в более спокойный, топики заменить на более закрытые майки, вот этот пункт мне сложнее всего.

(Грязь не может быть такой накачанной. Грязь – это девочка, а не мощная дама. Надо делать огненный сектор, но именно унисекс. Только это будет красиво. Или сушиться до нормальных женских размеров)

Наверное, у меня большая корона по поводу своей формы и пресса.

(Корона, поскольку это кажется объективно красивым. А объективно красив только стандарт, все, что вне стандарта и норм привычных, все субъективно и специфично, все требует особого оформления и подачи)

В сериале мне больше всего нравится Белоснежка, за то что она такая негрузовая, легкая, милая. И, возможно, я подсознательно хочу своим имиджем показать, что я белоснежка, но для неё у меня много невротизма. Наверное, хуже всего когда невротичная рапунцель строит из себя легкую белоснежку. Вот мужчины и видят одно, а наделе получается, что и отношений хочу, и режим строгий, и лёгкости ноль без палочки.

(Белоснежка очень худенькая. Женщина-ребенок. Именно девочке прощаются шалости, глупости, легкомыслие и даже безответственность. Будь Белоснежка как Соня или еще помощней, но такой же развратной, она выглядела бы дебелой дурой, а не очаровательной дурочкой. Имидж определяет границы поведения)

Пробую совсем искоренить в себе Выскочку, которая с подросткового возраста цвела пышным цветом. Стараюсь быть самостоятельной, полезной, не мямлить, не заискивать.

Думаю из рыжего цвета волос надо уходить. Не совсем улавливаю свои черты лица, там и С и немного Д есть, поэтому Грязь. Учусь танцевать трайбл (индийские и арабские движения вместе), чтобы не потерять пластику движений из-за пауэра и ,мне кажется, трайбл тоже Грязь, но, возможно, ошибаюсь.

Я была и блондинкой (долгое время), и шатенкой, сейчас рыжая. И меня так шкондыбает в разные стороны. У косметолога никогда не была, с внешностью ничего не делала, обходилась своими силами.

Помогите, пожалуйста, увидеть где моя дыра в имидже.

Благодарю Вас за всё.